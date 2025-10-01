FIPP : Communiqué sur le changement du Président Directeur Général

F I P P

Paris, le 1er octobre 2025

Communiqué sur le changement du Président Directeur Général

Le Conseil d’administration a eu le regret d’apprendre le décès survenu le 23 juin 2025 de Monsieur Jean FOURNIER, Président Directeur Général depuis le 27 juin 2023.

L’intérim a été assuré par le Directeur Général Délégué.

L’Assemblée générale ordinaire du 23 septembre 2025 a décidé de nommer en qualité de nouvel administrateur, Monsieur Farid BOUDIS pour la durée restant à courir du mandat de l’administrateur décédé, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Le Conseil d’administration du 23 septembre 2025 a ensuite nommé Monsieur Farid BOUDIS, Président du conseil d’administration pour la durée de son mandat d’administrateur. Il est rappelé que la société a opté pour le cumul des fonctions de Président du conseil d’administration et de Directeur Général pour l’exercice de la Direction Générale.

Monsieur Farid BOUDIS exercera les fonctions de Président Directeur Général à compter du 23 septembre 2025 pour la durée de son mandat d’administrateur.

