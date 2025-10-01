Axi annonce le départ à la retraite de son directeur commercial, Louis Cooper

SYDNEY, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, société mondiale de trading en ligne et de fintech de premier plan, annonce aujourd’hui le départ à la retraite de Louis Cooper, directeur commercial. Louis quittera officiellement ses fonctions fin septembre 2025, mais restera actionnaire et membre apprécié de la famille Axi.

Depuis son arrivée chez Axi en 2016, Louis a joué un rôle déterminant dans la transformation de l’entreprise, passée d’un courtier régional à un acteur mondial reconnu, au service de clients dans plus de 100 pays. En tant que directeur commercial, il a guidé la société avec une vision claire de la croissance, de l’excellence opérationnelle et de la valeur client, contribuant ainsi à positionner Axi comme l’un des courtiers les plus fiables et innovants du secteur.

Le PDG Rajesh Yohannan a salué l’impact de Louis sur l’entreprise : « Louis a joué un rôle essentiel dans la construction d’Axi en tant que marque mondiale. Même si son départ nous attriste, nous lui sommes immensément reconnaissants pour ses contributions et heureux qu’il reste lié à Axi en tant qu’actionnaire et soutien continu de notre mission. »

Louis Cooper est revenu sur son parcours chez Axi : « Ce fut un privilège de participer à l’aventure exceptionnelle d’Axi. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je pars avec la certitude qu’Axi est entre de bonnes mains, et j’ai une confiance totale dans l’équipe de direction et de management pour mener l’entreprise vers de nouveaux sommets. »

Les informations concernant son successeur ainsi que les prochaines annonces liées à la direction seront communiquées ultérieurement.

