EssilorLuxottica finalise l’acquisition d’Optegra

Paris, France (1er octobre 2025) – EssilorLuxottica annonce la finalisation de l’acquisition d’Optegra auprès de MidEuropa.

Avec les marques Optegra, Lexum et Iris, Optegra est une plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée, opérant un vaste réseau de plus de 70 hôpitaux ophtalmologiques et centres de diagnostic dans cinq marchés européens clés : le Royaume-Uni, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie et les Pays-Bas.

Très complémentaire avec le portefeuille med-tech d'EssilorLuxottica qui poursuit son expansion, cette acquisition représente une étape importante dans la stratégie du Groupe visant à améliorer les solutions de santé visuelle et à faciliter l'accès à un parcours patient des plus personnalisés et fluides.

L’opération a été autorisée par les autorités de concurrences compétentes.

