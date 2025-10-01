EssilorLuxottica completa l’acquisizione del gruppo Optegra

Parigi, Francia (1 ottobre 2025) – EssilorLuxottica annuncia di aver completato l’acquisizione del gruppo Optegra da MidEuropa.

Con i marchi Optegra, Lexum e Iris, il gruppo Optegra è una piattaforma oftalmica perfettamente integrata e in forte espansione. Attualmente opera una vasta rete di oltre 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici in cinque mercati europei strategici: Regno Unito, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Paesi Bassi.

L’acquisizione si inserisce perfettamente nel portafoglio med-tech in espansione di EssilorLuxottica e segna un significativo passo avanti nella strategia del Gruppo di offrire soluzioni complete per la cura della vista, garantendo al tempo stesso ai pazienti un’esperienza sempre più personalizzata e integrata.

L’operazione è stata autorizzata dalle autorità antitrust competenti.

