Galapagos geeft update over strategische alternatieven voor haar celtherapieactiviteiten

Mechelen, België; 1 oktober 2025, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en haar Raad van Bestuur hebben vandaag de volgende verklaring uitgegeven:

Op 13 mei 2025 kondigde Galapagos aan dat haar Raad van Bestuur (de “Raad”) had besloten om alle strategische alternatieven voor haar celtherapieactiviteiten (de “Celtherapieactiviteiten”) te verkennen, met inbegrip van een mogelijke verkoop van de Celtherapieactiviteiten, met als doel het waarborgen van aandeelhouderswaarde.

Als onderdeel van het onderzoek naar strategische alternatieven heeft de Raad de afgelopen maanden, via het management en zijn financiële adviseurs, contact opgenomen met een brede groep van zowel strategische als financiële partijen om hun interesse in de overname van de Celtherapieactiviteiten te peilen. Als onderdeel van dit proces hebben potentieel geïnteresseerde partijen toegang gekregen tot een uitgebreide dataroom en vertrouwelijke presentaties van het managementteam van Galapagos over de activiteiten.

Om de markt op de hoogte te houden van de voortgang van dit proces, laat de Raad weten dat zij vandaag een beperkt aantal niet-bindende biedingen heeft ontvangen van consortia, voornamelijk bestaande uit financiële investeerders, voor de overname van de Celtherapieactiviteiten. De Raad en het management blijven samenwerken met deze potentiële bieders om hun due diligence af te ronden en te beoordelen of zij in staat zijn de nodige financieringsverbintenissen te verkrijgen, waaronder, indien relevant, de ondersteuning van hun fondsenwervingsinspanningen. De termijn voor potentiële bieders voor het indienen van bindende en volledig gefinancierde biedingen voor de Celtherapieactiviteiten verstrijkt in de komende weken.

De Raad verwacht onmiddellijk na ontvangst van eventuele bindende biedingen, een beslissing te nemen over het al dan niet voortzetten van het verkoopproces van de Celtherapieactiviteiten, dan wel het verkennen van alternatieve opties. Galapagos verwacht uiterlijk op 5 november 2025, bij de publicatie van haar financiële resultaten over het derde kwartaal, een aankondiging te doen over de uitkomst van de beoordeling van strategische alternatieven voor de Celtherapieactiviteiten.

Over Galapagos

Galapagos is een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa, de VS, en Azië, dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class geneesmiddelen. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ons doel is om te voldoen aan de huidige medische behoeften en om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Toekomstgerichte verklaringen

