Le Fonds de développement culturel signe un accord pour créer le premier fonds d'investissement dans le secteur de la mode, d'un montant de 300 millions de SAR, en partenariat avec Merak Capital

RIYAD, Royaume d'Arabie saoudite, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sous le patronage de Son Altesse le Prince Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saoud, ministre de la Culture et président du conseil d'administration du Fonds de développement culturel (CDF), le CDF a signé aujourd'hui un accord visant à créer le premier fonds d'investissement dédié au secteur de la mode dans le Royaume, d'un montant total de 300 millions de riyals saoudiens. L'annonce a été faite lors de la Conférence sur les investissements culturels organisée par le ministère de la Culture au King Fahad Cultural Center à Riyad, sous le patronage de Son Altesse Royale le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, prince héritier et Premier ministre.

Le fonds, géré par Merak Capital avec le Fonds de développement culturel comme investisseur principal, se concentrera sur l'accélération des investissements dans le secteur de la mode, notamment dans les entreprises, les marques et les projets innovants à fort potentiel de croissance. Il visera également le développement des chaînes d'approvisionnement et des services connexes, tout en respectant les meilleures pratiques mondiales en matière de gestion des actifs et des risques.

La création de ce fonds souligne le rôle du Fonds de développement culturel en tant que centre d'excellence et moteur financier pour le secteur culturel, en introduisant des solutions innovantes de financement et d'habilitation qui amplifient l'impact économique et social du secteur, conformément à la stratégie culturelle nationale et à Vision 2030.

Cette annonce a été faite dans le cadre de la première Conférence sur les investissements culturels, le premier événement mondial consacré au positionnement de la culture comme moteur économique et secteur attractif pour l'investissement. En présentant des initiatives marquantes, la conférence vise à soutenir la croissance des industries culturelles et à élargir les opportunités d'investissement, renforçant ainsi la vision du Royaume selon laquelle la culture est un facteur clé de la diversification et du développement économiques.

Notes aux rédacteurs :

À propos de la Conférence sur les investissements culturels

La Conférence sur les investissements culturels est une plateforme de référence qui met en avant la culture en tant que pilier de l'identité nationale et en tant qu'opportunité d'investissement intéressante. Cet événement annuel de deux jours place la culture au cœur du moteur économique durable en soutenant l'innovation, en encourageant l'esprit d'entreprise, tout en servant de point de rencontre pour l'échange d'expertise, l'exploration d'outils de financement innovants et la création de partenariats internationaux qui favorisent les investissements culturels durables et la croissance des industries créatives.

À propos du ministère de la Culture d’Arabie saoudite

L’Arabie saoudite possède une profonde histoire dans les domaines des arts et de la culture. Le ministère de la Culture développe l’économie culturelle du pays et enrichit la vie quotidienne des citoyens, résidents et visiteurs.

Supervisant 11 commissions sectorielles, le ministère s’engage à soutenir et préserver une culture dynamique, fidèle à son passé et tournée vers l’avenir en valorisant le patrimoine et en libérant de nouvelles formes d’expression inspirantes pour tous.

Suivez le ministère de la Culture sur les réseaux sociaux :

X @ MOCSaudi (arabe) | @ MOCSaudi_En (anglais) | Instagram @ mocsaudi

À propos de Merak Capital

Merak Capital est une société d’investissement spécialisée dans le secteur technologique, intervenant à différents stades de développement et dans divers domaines. Elle s’appuie sur une expertise technologique approfondie pour suivre les tendances numériques et identifier des opportunités d’investissement adaptées aux différents marchés, que ce soit au niveau local, régional ou international. La société accompagne les acteurs innovants dans les grandes transformations technologiques, favorisant l’ouverture de nouveaux marchés et la croissance, tout en valorisant l’esprit entrepreneurial comme moteur de l’innovation et de l’avenir.