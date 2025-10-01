文化发展基金携手Merak资本签署协议 设立沙特首个时尚投资基金，总规模三亿里亚尔

沙特阿拉伯利雅得, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在沙特文化大臣兼文化发展基金董事会主席巴德尔·本·阿卜杜拉·本·法尔汉·阿勒沙特亲王殿下的支持下，文化发展基金（CDF）今日签署协议，宣布设立王国首个专注于时尚产业的投资基金，总规模达3亿沙特里亚尔。该消息在由文化部主办、并由王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特殿下支持的文化投资大会期间正式发布，大会在利雅得法赫德国王文化中心举行。

该基金由 Merak Capital 管理，文化发展基金作为核心投资方。基金将重点加速对时尚产业的投资，涵盖拥有扩张潜力的企业、品牌与创新项目，并按照全球资产与风险管理的最佳实践，发展相关供应链及配套服务。

此次时尚投资基金的设立，彰显了文化发展基金作为文化领域卓越中心与金融赋能者的重要角色。通过提供契合国家文化战略和沙特“2030愿景”的金融解决方案，扩大文化产业的经济与社会影响力。

基金的成立公告在文化投资大会期间发布。本次大会是首个将文化定位为经济驱动力和热点投资领域的全球性会议，该会议通过推出一系列里程碑式举措，支持文化产业的成长与多元化投资机会，进一步巩固沙特将文化打造为经济多元化与可持续发展的关键支柱的愿景。

关于文化投资大会

文化投资大会是一个极具影响力的平台，致力于彰显文化作为国家认同支柱与前景广阔的投资机遇的双重价值。这场为期两天的年度盛会通过支持创新、培育创业精神，将文化定位为可持续的经济引擎。大会旨在促进专业知识交流、探索创新融资工具、建立国际合作伙伴关系，从而推动可持续文化投资与创意产业的蓬勃发展。

关于沙特阿拉伯文化部

沙特阿拉伯拥有悠久的艺术与文化历史。沙特文化部致力于发展沙特的文化经济，并丰富公民、居民及游客的日常生活。

文化部下设11个专业委员会，旨在支持和保护其充满活力的文化生态，既尊重历史传承，又着眼未来，激发新颖且鼓舞人心的表达方式。

