Mohawk Industries, Inc. le invita a unirse a la conferencia telefónica sobre los resultados financieros del tercer trimestre

CALHOUN, Georgia, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En relación con la publicación de los resultados financieros de Mohawk Industries (NYSE: MHK) para el tercer trimestre de 2025, el jueves, 23 de octubre de 2025, está invitado a escuchar la conferencia telefónica que se transmitirá en vivo el viernes, 24 de octubre de 2025, a las 11:00 a.m. ET (hora del este).

Qué: Llamada de los resultados financieros del tercer trimestre de Mohawk Industries Cuándo: 24 de octubre de 2025

11:00 a.m. ET Dónde: www.mohawkind.com

Seleccione la pestaña “Inversores” Cómo: En vivo a través de Internet – Inicie sesión en ir.mohawkind.com/investor-overview Inscríbase para la conferencia telefónica en https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c Conferencia telefónica en vivo: Marque 1-833-630-1962 (Estados Unidos/Canadá) Marque 1-412-317-1843 (Internacional)

Para las personas que no puedan escuchar a la hora determinada, la llamada continuará disponible para retransmisión hasta el 21 de noviembre de 2025, marcando el 1-877-344-7529 (EE.UU./Canadá) o 1-412-317-0088 (Internacional/Local) e ingresando el código de acceso de retransmisión 9747441. La llamada se archivará y estará disponible para retransmisión durante un año en la sección "Inversores" de mohawkind.com.

ACERCA DE MOHAWK

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de revestimientos para pisos y creador de productos que mejoran los espacios residenciales y comerciales en todo el mundo. Los procesos integrados de manufactura y distribución de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de alfombras, tapetes, baldosas cerámicas, revestimientos para pisos laminados, madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación líder en la industria ha lanzado productos y tecnologías que diferencian nuestras marcas en los mercados y satisfacen todas las necesidades de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas están entre las más reconocidas en la industria e incluyen, American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Durante las dos últimas décadas, Mohawk transformó su negocio de una firma norteamericana de fabricación de alfombras en la empresa de revestimientos para pisos líder mundial con operaciones en Norteamérica, Europa, Sudamérica, Oceanía y Asia

Contacto:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Director Financiero

706-624-2239