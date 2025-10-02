EG 427 annonce des résultats cliniques initiaux majeurs avec EG110A, son médicament à ADN chez des patients atteints de vessie neurogène

Réduction de plus de 88 % des épisodes d'incontinence urinaire dans la cohorte à faible dose après 12 semaines.

Bonne tolérance, sans effet indésirable systémique

Premier médicament à ADN ciblant sélectivement, au niveau local, un sous-type spécifique de neurones sensoriels

Validation du mécanisme d’action ciblant les neurones sensoriels de type C, ouvrant la voie à un large éventail d’indications neurologiques

Paris, France, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EG 427, société de biotechnologie leader dans le développement de médicaments à ADN de précision pour les maladies chroniques fréquentes en neurologie, a annoncé aujourd’hui des résultats initiaux majeurs de l’essai clinique d’EG110A, sa thérapie innovante à ADN pour la vessie neurogène. Chez des personnes présentant une hyperactivité neurogène du détrusor (NDO) après une lésion de la moelle épinière, le traitement avec la plus faible dose d’EG110A a permis de réduire de plus de 88 % l’incidence des épisodes d’incontinence urinaire à la 12 semaines, avec un effet clairement établi dès la semaine 4. EG110A a également démontré un bon profil de tolérance chez tous les patients traités à ce jour.

« Ces premiers résultats cliniques montrant une réduction significative du nombre d’épisodes d’incontinence dès la plus faible dose, sont véritablement remarquables. Le traitement par EG110A a été jusqu’ici bien toléré et nous administrons actuellement le traitement à la seconde cohorte de patients », a déclaré le Dr Cornelia Haag-Molkenteller, Directrice Médicale d’EG 427. « Bien que nous soyons encore dans le premières phases du développement clinique, pour les patients souffrant d’hyperactivité neurogène du détrusor, confrontés à une incontinence urinaire fréquente et imprévisible, nous pensons qu’EG110A pourrait constituer une innovation médicale. Cette réduction de l’incontinence urinaire devrait avoir un impact majeur sur le bien-être et la qualité de vie de ces patients. »

EG110A est un vecteur HSV-1 non réplicatif conçu pour inhiber sélectivement l’activité des neurones sensoriels de type C responsables de l’hyperactivité musculaire vésicale, tout en préservant les autres mécanismes de contrôle de la vessie. La NDO est un trouble fréquent de la vessie suite à une lésion médullaire ou à certaines maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson.

L’étude de phase 1b/2a, ouverte et en escalade de dose (ClinicalTrials.gov ID : NCT06596291), recrute actuellement 16 adultes atteints de NDO après une lésion médullaire, présentant une incontinence persistante malgré les traitements standards et pratiquant régulièrement un autosondage intermittent. Les participants reçoivent un traitement unique constitué de multiples injections intradétrusoriennes d’EG110A. L’essai est mené dans quatre centres d’excellence aux États-Unis (Californie, Michigan, Pennsylvanie et Texas).

« Ces résultats, une première dans le domaine de la neuro-urologie, représentent une avancée majeure dans le développement de médicaments à ADN sûrs et précis pour les maladies chroniques, un objectif à long terme pour notre industrie. Nous devons cette percée à la vision et à l’engagement de nos fondateurs scientifiques, François Giuliano, Pierre Denys et Alberto Epstein. Leur approche pionnière se traduit aujourd’hui par une preuve clinique », a déclaré le Dr Philippe Chambon, Directeur Général d’EG 427. « Pour EG 427, la validation d’un mécanisme d’action biologique impliqué dans de multiples pathologies liées à l’activité des neurones sensoriels de type C nous permet désormais d’envisager un développement plus large d’EG110A, y compris dans le domaine de la douleur. Ces premiers résultats cliniques valident également la plateforme HERMES d’EG 427, un système propriétaire de vecteurs HSV non réplicatifs conçus pour une délivrance précise de d’ADN, sans exposition systémique. »

La NDO provoque une incontinence urinaire incontrôlable, des risques de lésions rénales ainsi que des infections urinaires pouvant entraîner le décès chez 5 à 10 % des patients atteints de blessure médullaire. Elle touche 70 à 84 % de ces patients, soit 300 000 à 400 000 personnes dans le monde. Au total, la NDO affecte au moins 2 millions de patients souffrant de blessure médullaire, sclérose en plaques, maladie de Parkinson ou autres affections neurodégénératives, dans les sept principaux marchés, avec un impact majeur sur leur qualité de vie. L’Association Européenne d’Urologie a récemment estimé que l’incontinence causée par la NDO et d’autres indications comme l’hyperactivité vésicale représentait une charge économique croissante de plus de 69,1 milliards d’euros en 2023 en Europe1.

Ces données seront présentées par le Dr Chambon lors de la conférence Cell & Gene Meeting on the Mesa à Phoenix, Arizona, le mardi 7 octobre 2025 à 11h15 MST. Pour toute demande de rendez-vous afin d’échanger plus en détail de ces résultats, veuillez nous contacter à info@eg427.com.

Cette recherche a été financée pour partie par l’Assistant Secretary of Defense for Health Affairs, validée par le Département de la Défense des États-Unis, à hauteur de 3 165 836 $, dans le cadre du programme de recherche sur les lésions médullaires (Award No. HT9425-25-1-0505). Les opinions, interprétations, conclusions et recommandations exprimées relèvent de la seule responsabilité des auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position du Département de la Défense.

A propos de EG 427

EG 427 est le leader mondial de l’utilisation des vecteurs non-réplicatifs dérivés de HSV-1 (nrHSV1) en neurologie. EG 427 a démarré une étude de phase 1/2 aux Etats-Unis avec sa première thérapie ADN, EG110A, chez les patients atteints d’incontinence urinaire due à une hyperactivité vésicale d’origine neurologique (vessie neurogène). Ce premier essai chez l'homme d'un tel vecteur, cible les maladies des neurones sensoriels. EG110A, est destiné au traitement de multiples maladies graves de la vessie, telles que la vessie hyperactive (OAB), et a le potentiel de constituer une amélioration majeure par rapport aux thérapies existantes, permettant de meilleurs soins pour les patients et des coûts moindres pour les systèmes de santé.

La plateforme de vecteurs propriétaires HERMES permet de développer des thérapies ciblées pour le traitement les maladies prévalentes du système nerveux périphérique et central. Ces vecteurs peuvent réaliser une transduction focale dans des régions spécifiques, puis une expression sélective des transgènes dans des sous-ensembles ciblés de neurones grâce au contrôle d'éléments de régulation sophistiqués. Avec une sécurité clinique démontrée et la possibilité d'administrer des doses répétées, la charge utile génomique des vecteurs nrHSV-1 permet une délivrance polyvalente d’ADN thérapeutique pour une médecine génomique plus efficiente.

