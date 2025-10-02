e-therapeutics relance son activité sous le nom de Tangram Therapeutics et présente LLibra OS

Ce renouveau marque une étape décisive dans la croissance de la Société, qui prévoit de soumettre sa première demande d’essai clinique (ou CTA, de l’anglais « Clinical Trial Application ») au quatrième trimestre 2025.

Présentation de LLibra OS, une plateforme d’IA de nouvelle génération visant à accélérer la découverte et l’évaluation de cibles génétiques différenciées et la conception de petits ARN interférents (siRNA, de l’anglais « small interfering RNA »).

LONDRES, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tangram Therapeutics (anciennement e-therapeutics), une société qui s’engage à associer l’informatique et le processus biologique naturel ARNi en vue de développer plus rapidement des médicaments toujours plus efficaces, annonce ce jour le relancement de son activité. La vision de Tangram Therapeutics s’inspire d’un puzzle géométrique, dans lequel des pièces de formes différentes peuvent être disposées de multiples façons pour créer un ensemble bien plus vaste. De la même manière, la Société réunit des connaissances biologiques, l’IA, une chimie exclusive et ses collaborateurs dans le but précis d’accélérer la découverte et le développement de médicaments innovants basés sur l’ARNi, susceptibles de bouleverser la vie des patients.

Le relancement d’activité d’aujourd’hui témoigne des progrès réalisés depuis que la Société s’est orientée vers les médicaments à base d’ARN interférent. Depuis lors, Tangram Therapeutics a développé un large portefeuille thérapeutique de médicaments GalOmic différenciés, grâce à ses approches computationnelles et basées sur les données exclusives. Le programme phare de la Société, TGM-312, destiné au traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH, de l’anglais « Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis »), progresse rapidement vers une demande d’essai clinique (CTA) au quatrième trimestre 2025. Dans le cadre de son portefeuille plus large, Tangram poursuit également le développement du TGM-148 pour le traitement des troubles hémorragiques à travers des études préparatoires en vue d’une soumission de demande d’autorisation réglementaire pour l’entrée en phase clinique prévue en 2026. Le portefeuille de médicaments ARNi de premier plan de Tangram met en exergue à la fois la puissance de sa plateforme de chimie GalOmic et sa capacité à découvrir des approches thérapeutiques différenciées.

Outre le relancement de son activité, la Société a présenté LLibra OS, sa plateforme d’IA appliquée de nouvelle génération dotée d’une infrastructure modulaire et multi-agents capable d’évoluer en permanence au rythme des dernières avancées en matière d’IA. LLibra OS s’appuie sur la plateforme informatique précurseur de Tangram, HepNet, qui reposait sur des analyses réseau exclusives appliquées à la modélisation de la biologie des maladies humaines. LLibra OS permet d’unifier les informations issues d’ensembles de données disparates et de capacités analytiques exclusives afin de permettre l’identification de nouvelles cibles, l’évaluation de leur potentiel thérapeutique et de leur aptitude au développement, ainsi que la conception prédictive de médicaments siRNA GalOmic. La fonctionnalité de co-scientifique de LLibra OS aide également les équipes scientifiques de Tangram à être plus efficaces et innovantes dans toutes leurs activités de recherche et développement.

En transformant son expertise informatique éprouvée en un système d’IA plus autonome et intégré, Tangram Therapeutics vise à prendre des décisions plus éclairées dès les premières phases de développement, afin de réduire systématiquement les risques et d’accélérer le développement de ses médicaments GalOmic. Cette avancée reflète la transformation plus vaste de la Société en un leader de l’ARNi axé sur les données, combinant IA avancée et chimie exclusive pour proposer des médicaments différenciés.

« Le relancement de notre activité sous le nom de Tangram Therapeutics va bien au-delà d’un simple changement de dénomination », a déclaré Ali Mortazavi, PDG de Tangram Therapeutics. « Il reflète la société que nous sommes devenus, une société qui allie une expertise éprouvée en matière d’IA, de biologie et de chimie à un engagement soutenu en faveur du développement de médicaments ARNi. En combinant ces éléments, nous sommes plus en mesure d’identifier des cibles, de concevoir des médicaments efficaces et d’accélérer leur mise à disposition auprès des patients. Cette stratégie audacieuse nous permet de nous démarquer des hypothèses thérapeutiques très répandues dans le domaine biopharmaceutique et de proposer des options différenciées aux patients et aux soignants. »

« À l’image du puzzle éponyme, Tangram Therapeutics est synonyme de connexion, de perspective et d’innovation », a ajouté Alan Whitmore, directeur scientifique. « Cette conception s’étend à LLibra OS, qui nous permet d’établir des liens non évidents entre diverses informations provenant de domaines très disparates, afin d’identifier et d’évaluer de nouvelles cibles. Cette approche garantit que les programmes pionniers et innovants de notre portefeuille sont étayés par des preuves solides et que tous les risques sont éliminés avant la phase de développement. »

À propos de Tangram Therapeutics

Tangram Therapeutics (anciennement e-therapeutics) est une société de biotechnologie qui s’engage à associer l’informatique, l’ARNi et une réflexion non conventionnelle en vue de l’accélération du développement de médicaments toujours plus efficaces. Nous développons une gamme de médicaments ARNi GalOmic destinés à traiter un large éventail de maladies pour lesquelles les besoins non satisfaits sont importants. Nos programmes phares, TGM-312 pour la MASH et TGM-148 pour les troubles hémorragiques, approchent de la phase clinique et devraient faire l’objet de demandes d’autorisation auprès des autorités réglementaires au quatrième trimestre 2025 et à la mi-2026, respectivement.

Les médicaments innovants de Tangram sont rendus possibles grâce à GalOmic, notre plateforme de chimie ARNi exclusive conçue pour désactiver de manière sélective les gènes responsables de maladies dans les hépatocytes. La découverte est optimisée par LLibra OS, notre plateforme d’IA de nouvelle génération dotée d’une infrastructure agentique. La combinaison unique de ces plateformes constitue la base de notre approche « Relentless Medicine Discovery » (« Recherche médicale constante »). Nous œuvrons pour un développement plus rapide et plus intelligent de médicaments ARNi conçus pour révolutionner la vie des patients.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tangramtx.com.

Contact médias

press@tangramtx.com

Contact relations investisseurs

IR@tangramtx.com