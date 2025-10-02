La conférence sur les investissements culturels 2025 s'achève à Riyad, positionnant l'Arabie saoudite à l'avant-garde des investissements culturels mondiaux





RIYAD, Saudi Arabia, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Conférence sur les investissements culturels 2025 s'est achevée à Riyad. Cet événement, qui s'est déroulé sur deux jours, les 29 et 30 septembre, a permis de renforcer le rôle de la culture en tant qu'atout et moteur d'une croissance durable. Organisée par le ministère saoudien de la culture sous le patronage de Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, prince héritier et Premier ministre, la conférence a rassemblé plus de 100 intervenants et 1 500 participants, consolidant le rôle de l'Arabie saoudite en tant que pôle mondial des investissements culturels.

La première journée a débuté par un discours d'ouverture prononcé par Son Altesse le Prince Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saoud, ministre saoudien de la culture. Ses commentaires ont souligné l'engagement de l'Arabie saoudite à construire une économie culturelle dynamique qui favorise l'épanouissement des talents, soutient l'innovation et renforce la position du pays sur la scène internationale.

Un autre point fort de la journée d'ouverture a été la séance plénière intitulée « From Policy to Prosperity - Culture as a Strategic Investment » (De la politique à la prospérité - la culture en tant qu'investissement stratégique), à laquelle ont participé Son Excellence Faisal F. Alibrahim, ministre de l'Économie et de la Planification, et Son Excellence Khalid Al-Falih, ministre de l'Investissement. La séance a permis de présenter un cadre national qui intègre les priorités culturelles dans les prévisions économiques, soutient les investissements dans les infrastructures et le patrimoine, et développe les compétences créatives grâce à la formation et au développement des talents.

Tout au long de la journée, les regards internationaux et l'expertise locale ont convergé sur des thèmes allant de la construction d'économies créatives durables à l'intégration de la culture dans les stratégies de croissance globales. Les discussions ont mis l'accent sur le financement et les investissements, essentiels pour transformer les entreprises culturelles en marchés structurés et crédibles, tout en mettant en lumière le cinéma et le divertissement en tant que moteurs de l'influence culturelle et économique.

La conférence a également produit des résultats concrets avec la signature de 89 accords, représentant 4,3 milliards de riyals, dont le lancement d'un fonds d'investissement par le Fonds de développement culturel et le Cultural Assets Group, un fonds d'investissement dans le secteur cinématographique en partenariat avec BSF Capital, ainsi qu'un fonds d'investissement dans le secteur de la mode en partenariat avec Merak Capital, et d'autres accords importants dans les secteurs public, privé et à but non lucratif.

Par ailleurs, de nouvelles initiatives ont mis en évidence le rôle de la conférence dans le développement de l'économie culturelle de l'Arabie saoudite. Audi Capital a lancé le premier fonds d'investissement dans l'art réglementé par la CMA, Capital Market Authority ou l'Autorité des marchés de capitaux du Royaume et de la région MENA, créant ainsi une nouvelle plateforme pour le financement de la culture. Colnaghi, l'une des plus anciennes galeries d'art au monde, s'est associée à Sarat Investment Holding pour ouvrir sa première galerie au Moyen-Orient à Riyad. Un accord stratégique avec la Commission royale pour AlUla favorisera également le développement de la culture et du patrimoine à AlUla, la positionnant comme une destination mondiale. L'ensemble de ces initiatives souligne le rôle croissant de l'Arabie saoudite en tant que centre d'investissement et d'innovation culturels.

Les discussions menées en petits groupes dans le studio culturel ont porté sur le leadership, l'esprit d'entreprise et l'innovation culturelle, parallèlement à des discussions sur la philanthropie, le patrimoine et la narration, qui ont mis en lumière le rôle des capitaux, des partenariats et de la technologie dans la sauvegarde de l'authenticité et l'amplification des voix. La journée s'est achevée en se concentrant sur les priorités des investisseurs, démontrant comment la culture peut attirer des capitaux mondiaux grâce à des projets portant sur des expériences immersives, la préservation du patrimoine et des espaces de spectacles de nouvelle génération.

La deuxième journée s'est poursuivie par un discours de Son Altesse Royale la princesse Reema bint Bandar Al Saoud, ambassadrice du Royaume d'Arabie saoudite aux États-Unis d'Amérique, sur le thème « From the Kingdom to the World - Investing in Culture and Identity » (Du Royaume au monde - Investir dans la culture et l'identité), qui a mis en lumière la manière dont la culture peut façonner l'identité nationale, renforcer les partenariats mondiaux et favoriser une croissance durable.

Le partenariat de Google Arts & Culture avec le quartier historique de Djeddah, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, a fait l'objet d'une annonce importante. Cette collaboration vise à numériser le quartier à l'aide de la technologie Street View, rendant ainsi son patrimoine accessible au monde entier , et ce, pour la première fois. Cette initiative reflète l'engagement du Royaume à exploiter la technologie pour faire connaître sa culture dans le monde entier tout en préservant ses trésors historiques.

La dernière journée s'est par ailleurs concentrée sur le rôle de la culture en tant que catalyseur de la croissance et de la compétitivité, les dirigeants nationaux discutant de la manière dont les politiques, le développement des talents et les cadres d'investissement inscrivent la créativité dans les projets de diversification du Royaume. Les giga-projets et les industries créatives d'Arabie saoudite ont été présentés comme des vitrines mondiales de la culture, avec des développements tels que Qiddiya, New Murabba et NEOM ancrés dans l'expression culturelle, tandis que la musique, la mode, le design et l'hôtellerie ont été présentés comme des secteurs en pleine croissance offrant des opportunités économiques et culturelles.

La Conférence sur les investissements culturels 2025 a renforcé le leadership de l'Arabie saoudite , faisant de la culture un moteur de la croissance mondiale. Elle a jeté les bases de partenariats durables et de modèles innovants qui façonneront l'économie créative de demain.

