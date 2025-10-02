Bourse Direct s’engage pour la World Investor Week 2025 avec une série de webinaires pédagogiques et des contenus interactifs sur ses réseaux sociaux

Comme chaque année, Bourse Direct prend une part active à la World Investor Week, un événement international organisé en France sous l’égide de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), qui se déroulera du 6 au 12 octobre 2025. A cette occasion, Bourse Direct propose une série de webinaires gratuits et de contenus pédagogiques pour accompagner les investisseurs particuliers dans leurs décisions d’épargne et renforcer leur culture financière.

Un engagement continu pour la pédagogie financière

La World Investor Week, initiée par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), vise à promouvoir l’éducation financière et la protection des épargnants. L’édition 2025 met l’accent sur trois thématiques prioritaires : technologie et finance digitale, intelligence artificielle et prévention des arnaques. Bourse Direct s’inscrit pleinement dans cette démarche en proposant des formations interactives, adaptées à tous les profils d’investisseurs, du débutant à l’expérimenté, pour aider les particuliers à mieux comprendre les marchés financiers.

Une série de webinaires éducatifs gratuits et une multitude de contenus interactifs sur nos réseaux sociaux

Animés par Christian Sanson, Responsable Formation chez Bourse Direct, ces webinaires aborderont divers sujets adaptés à tous les profils d’investisseurs.

Pour les débutants , les participants pourront comprendre les fondamentaux de la bourse grâce au webinaire « Premiers pas en bourse » ou encore découvrir le fonctionnement du PEA.

, les participants pourront comprendre les grâce au webinaire « Premiers pas en bourse » ou encore découvrir le fonctionnement du PEA. Pour les investisseurs plus expérimentés , Christian Sanson proposera des thèmes plus avancés comme l’analyse graphique et technique.

, Christian Sanson proposera des thèmes plus avancés comme l’analyse graphique et technique. Enfin, pour les investisseurs qui s’intéressent à l’Intelligence Artificielle, un webinaire sera dédié à cette thématique : « Comment Investir dans l’IA » ?





Du côté des réseaux sociaux de Bourse Direct : des quiz ludiques pour tester ses connaissances sur la finance digitale et des posts informatifs pour approfondir ses compétences en investissement.

« L’éducation financière est un pilier essentiel pour permettre à chacun de mieux comprendre les marchés et de gérer son patrimoine en toute confiance », déclare Catherine Nini, Présidente de Bourse Direct.

« Notre objectif est d’apporter des clés pratiques et accessibles à tous, afin que chacun puisse investir avec confiance et construire une stratégie d’épargne adaptée à ses projets », ajoute Christian Sanson, Responsable Formation chez Bourse Direct.

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment B d’Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

