מנתונים להחלטות: ממשלות יכולות לחסוך מיליארדים בעזרת תובנות לווייניות מונעות בינה מלאכותית

Space42 (ADX: SPACE42), חברת טכנולוגיית חלל מונעת בינה מלאכותית הפועלת מאיחוד האמירויות הערביות, פרסמה את Foresight Constellation Viewpoint, אנליזה של היתרונות האסטרטגיים של אקוסיסטם של לוויינים מבוססי מכ"ם צמצם סינתטי (SAR).

עם הוצאות שיא על תשתיות וביטחון, בשילוב עם איומים סביבתיים וביטחוניים הולכים וגדלים, מתברר יותר ויותר שמערכות תצפית קונבנציונליות על כדור הארץ כבר אינן מספיקות. Foresight Constellation Viewpoint מדגים כיצד התקדמות באקוסיסטם של SAR מחזק את קבלת ההחלטות הממשלתיות וניהול הסיכונים כאשר זה הכי חשוב.

מנראות לערך

הערך של SAR ברור ביותר ברגעי משבר. ב-6 בפברואר 2023 פקדה רעידת אדמה בעוצמה 7.8 בדרום-מזרח טורקיה. רעידות האדמה הגיעו לסכר אטאטורק, אחד הגדולים באזור, וכלאו כמעט 49 מיליארד מטר מעוקב של מים. השאלה המיידית שעמדה בפני צוותי החירום הייתה האם השלמות המבנית של הסכר נפגעה.

מערכות ניטור מסורתיות נכשלו בדיוק כשהן היו נחוצות ביותר. לוויינים אופטיים סונוורו מכיסוי עננים, וחיישני קרקע רבים קרסו. לעומת זאת, לווייני SAR המשיכו לפעול בכל התנאים. התמונות והתובנות המפורטות אישרו שהסכר מאובטח, מה שאפשר לצוותי החירום לתעדף את התגובה. זה הוכיח את הערך המעשי והאסטרטגי של SAR.

מנקודות עיוורות לפריצות דרך: היתרון של Space42

מערכת Foresight Constellation של Space42 מספקת תמונות ברזולוציה גבוהה ומתמידות ללא קשר לתנאי מזג האוויר. פלטפורמת הבינה המלאכותית GIQ ממירה נתונים אלה לתובנות ברמת החלטה תוך מספר דקות. מערכת רב-שכבתית זו מספקת מודיעין מהיר להנחיית תגובת חירום ותכנון מבוסס ניבוי.

ההשפעה ניתנת למדידה עבור מקבלי ההחלטות. ניתן להפחית את עלויות תחזוקה חזויה עד 30%, לשפר תגובות חירום עד 90%, ולהקטין את חוסר היעילות ב-25%. יתרונות אלה יכולות לבוא לידי ביטוי באופן ישיר בחיסכון של מיליארדי דולרים עבור ממשלות ותעשיות.

נכס אסטרטגי ריבוני

יעילות לבדה אינה מספיקה. בעידן של גלובליזציה ושינויי אקלים, היכולת לייצר ולנתח נתונים באופן עצמאי היא אינדיקטור מרכזי לחוסן ריבוני. הסתמכות על פיקוח חיצוני יוצרת תלות כאשר מדינות זקוקות לסמכות עצמאית. על ידי מתן אפשרות לממשלות ללכוד ולפרש מודיעין גיאו-מרחבי באופן מקומי, פלטפורמות כמו GIQ מפחיתות את ההסתמכות על צדדים שלישיים.

שוק ה-SAR העולמי צפוי כמעט להכפיל את עצמו, מ-5.8 מיליארד דולר ל-9.8 מיליארד דולר עד 2030, ולהתפתח מיתרון טכנולוגי לצורך תפעולי. מדינות המשקיעות כיום באקוסיסטם ריבוני של SAR מבטיחות הן את עמידות התשתיות שלהן והן את האוטונומיה האסטרטגית שלהן למחר.

חזון שלעולם לא ממצמץ

בעידן המוגדר על ידי אי ודאות, מנהיגות מוצלחת נמדדת ביכולת לראות קדימה ולפעול בדייקנות. אקוסיסטם משולב של SAR הופך לבסיס לקבלת החלטות חכמה, מהירה וריבונית יותר. עבור מנהיגים לאומיים, מתכנני תשתיות ואסטרטגים ביטחוניים, היתרון התחרותי טמון בהפיכת הנראות לערך.

התובנות הכלולות ב-Foresight Constellation Viewpoint מיועדות למנהיגים לאומיים, מתכנני תשתיות ואסטרטגים ביטחוניים המבקשים להבין כיצד לפעול בתבונה ובהחלטיות כאשר הרבה מונח על כף המאזניים.

קראו את Foresight Constellation Viewpoint במלואו כדי ללמוד כיצד ממשלות יכולות לחסוך מיליארדי דולרים תוך חיזוק הריבונות.

אודות Space42

Space42 (ADX: SPACE42) היא חברת טכנולוגיית חלל SpaceTech מבוססת בינה מלאכותית שבסיסה באיחוד האמירויות המשלבת תקשורת לוויינית, ניתוח גיאו-מרחבי ויכולות בינה מלאכותית כדי להאיר את כדור הארץ מהחלל. הפריסה הגלובלית של Space42, שהוקמה בשנת 2024 על ידי המיזוג המוצלח של Bayanat ו-Yahsat, מאפשרת לה לתת מענה לצרכים המתפתחים במהירות של לקוחותיה בממשלות, ארגונים וקהילות. Space42 מורכבת משתי יחידות עסקיות: שירותי חלל ופתרונות חכמים. שירותי החלל מתמקדים בפעולות לוויין במעלה הזרם עבור שירותי לוויין קבועים וניידים כאחד. פתרונות חכמים משלבים איסוף ועיבוד נתונים גיאו-מרחביים עם בינה מלאכותית כדי ליידע את קבלת ההחלטות, לשפר את המודעות למצב ולשפר את היעילות התפעולית. בעלי המניות העיקריים כוללים את G42, Mubadala ו-IHC.

למידע נוסף, בקרו בכתובת: www.space42.ai; עקבו אחרינו ב-X: @space42ai

