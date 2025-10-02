Tütarettevõtjate ühinemine

Vastavalt AS Harju Elekter Groupi strateegiale keskenduda oma tehase tootmisele ning lõpetada elektrimaterjalide ja -seadmete jae- ja hulgikaubanduse äritegevus, on kontserni 100%lised Eesti tütarettevõtted, AS Harju Elekter ja Energo Veritas OÜ, alustanud ühinemisprotsessi. Ühinemisleping allkirjastati 01.10.2025.

Ühinemise tulemusena liidetakse Energo Veritas OÜ (ühendatav ühing) AS-iga Harju Elekter (ühendav ühing), mille järgselt Energo Veritas OÜ loetakse lõppenuks. Ühinemise jõustumiseks vajalikud toimingud lõpetatakse 2026. aasta esimese kvartali jooksul.

Tiit Atso

Juhatuse esimees

+372 674 7400