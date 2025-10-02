ORO Commerce reconduit son adhésion à la FEVAD

L’éditeur ORO Commerce confirme son engagement au sein de la FEVAD en reconduisant son adhésion pour la 3ème année consécutive.

À travers cette participation, Oro Commerce réaffirme son engagement à se positionner parmi les leaders de l’industrie e-commerce en France et participera activement aux différentes réunions et manifestations de l’association. ORO Commerce pourra ainsi échanger avec les autres membres, partager ses domaines d’expertises, nouer des partenariats et alliances stratégiques, mais aussi trouver de nouveaux clients.

Laurent DESPREZ, Executive VP GM EMEA pour ORO Commerce « La FEVAD fédère l’ensemble des acteurs du e-commerce français et nous permet d’échanger dans un cadre privilégié avec nos partenaires, prospects et clients. Notre équipe française et EMEA va continuer de s’y investir à long terme. À travers notre participation, nous souhaitons mettre en avant les nouvelles possibilités offertes par le e-commerce pour les acteurs du B2B. »