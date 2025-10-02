WeRide משיקה פיילוטים של רובוטקסי ורובובוס בראס אל-ח'ימה, ומתרחבת לאמירות השלישית באיחוד האמירויות

ראס אל ח'ימה, איחוד האמירויות הערביות, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

WeRide (נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, הודיעה היום על השקת פעולות הפיילוט של Robotaxi GXR ו-Robobus בשותפות עם רשות התחבורה של ראס אל-ח'ימה (RAKTA).

זו הפריסה הראשונה של WeRide בראס אל-ח'ימה והתרחבותה לאמירות שלישית באיחוד האמירויות. הפיילוט משלב את הרכבים האוטונומיים (AVs) של WeRide במערכת התחבורה הציבורית של ראס אל-ח'ימה, ומניח את היסודות למסחור רחב יותר ברחבי המדינה. כשותפה היחידה שנבחרה לאסטרטגיית הניידות החכמה של האמירות, WeRide היא גם חברת ה-AV הראשונה והיחידה עם פעילות פעילה בראס אל-ח'ימה.

את ההשקה ציין שייח' סעוד בן סקר אל קאסימי (Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi), חבר המועצה העליונה של איחוד האמירויות ושליט ראס אל-ח'ימה, שהפך לנוסע הראשון שנסע על WeRide Robobus בכבישים ציבוריים. אליו הצטרפו ז'אנג יימינג (Zhang Yiming), שגריר סין באיחוד האמירויות, והמהנדס אסמאעיל חסן אלבלושי (Esmaeel Hasan Alblooshi), מנכ"ל RAKTA - והדגישו את שיתוף הפעולה החזק בין סין לאיחוד האמירויות בתחבורה של הדור הבא.

מימין: שייח' סעוד בן סקר אל קאסימי, חבר המועצה העליונה של איחוד האמירויות ושליט ראס אל-ח'ימה; וז'אנג יימינג, שגריר סין באיחוד האמירויות, נוסעים בתוך רובובוס של WeRide

החל מהיום, רובובוס של WeRide יפעל על פני תשע תחנות באי אל מרג'אן, מרכז תיירות ולייף סטייל שצומח במהירות בראס אל-ח'ימה. המסלולים יחברו בין מלונות, אתרי נופש וציוני דרך, כולל אתר הנופש מובנפיק, המפטון ביי הילטון ומלון פולמן, עם תוכניות להתרחב לאי מינה. במקביל, ה-Robotaxi GXR ישרת את מרכז העיר ראס אל-ח'ימה, וירחיב את הניידות האוטונומית מעבר לאזורי התיירות לחיי היומיום של התושבים.

הפעילות המסחרית מתוכננת להתחיל בתחילת 2026 כחלק ממערכת התחבורה הציבורית של RAKTA. הנוסעים יוכלו להזמין נסיעות רובוטקסי ולעקוב אחר מיקומי רובובוס באמצעות אפליקציית הניידות הדיגיטלית של RAKTA. השירותים יתחילו עם קצין בטיחות על הרכב, כאשר פעולות ללא נהג לחלוטין מתוכננות לשלב מאוחר יותר בכפוף לאישור רגולטורי.

השקה זו מסמנת ציון דרך מרכזי בתוכנית הניידות המקיפה של RAKTA לשנת 2030, שמטרתה לשלב אמצעי תחבורה מרובים ברשת הניידות הקיימת תוך קידום קיימות. כחלק מתוכנית זו, RAKTA מפתחת מסגרת רגולטורית למגזר הניידות האוטונומית בהתאם לשיטות העבודה המומלצות הבינלאומיות ובונה יכולת מקומית לפקח על יישומה.

כדי לחזק את שיתוף הפעולה, WeRide חתמה גם על מזכר הבנות (MoU) עם RAKTA במהלך טקס ההשקה, המכסה אספקת פתרונות טכניים מתקדמים, תמיכה תפעולית והדרכה כדי להבטיח פריסה בטוחה ויעילה של כלי רכב אוטונומיים בראס אל-ח'ימה. מזכר ההבנות, שנחתם על ידי המהנדס אסמייל חסן אלבלושי, מנכ"ל RAKTA, וג'ניפר לי (Jennifer Li), סמנכ"לית כספים ומנהלת החטיבה הבינלאומית של WeRide, מכין את הקרקע לפעילות מסחרית עתידית ולשילוב רחב יותר של רכבי ה-AV של WeRide ברשת התחבורה של האמירות.

תוכנית הפיילוט וחתימת מזכר ההבנות מגיעים לאחר ביקורו של שייח' סעוד במטה WeRide בגואנגג'ואו בנובמבר האחרון.

ראס אל-ח'ימה, המכונה לעתים קרובות "לאס וגאס של המזרח התיכון", מאיצה את תנופת התיירות שלה, במיוחד באי אל מרג'אן, שיארח את הקזינו הראשון במזרח התיכון. באמצעות השותפות שלה עם RAKTA, חברת WeRide תומכת בחזון של ראס אל-ח'ימה לתחבורה אוטונומית על ידי שיפור הקישוריות של המייל הראשון והאחרון, וסיוע בפיתוח פרוטוקולים וסטנדרטים תפעוליים לפריסה רחבה יותר של רכבים אוטונומיים בעיר.

אודות WeRide

WeRide היא מובילה עולמית ומובילה ראשונה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, כמו גם חברת רובוטקסי הציבורית הראשונה. הרכבים האוטונומיים שלנו נבדקו או הופעלו בלמעלה מ-30 ערים ב-11 מדינות. אנחנו גם חברת הטכנולוגיה הראשונה והיחידה שמוצריה קיבלו אישורי נהיגה אוטונומית בשבעה שווקים: סין, איחוד האמירויות, סינגפור, צרפת, ערב הסעודית, בלגיה וארצות הברית. מועצמת על ידי פלטפורמת WeRide One החכמה, הרב-תכליתית, החסכונית והניתנת להתאמה גבוהה, WeRide מספקת מוצרים ושירותים לנהיגה אוטונומית מ-L2 עד L4, הנותנים מענה לצרכי תחבורה בתעשיות הניידות, הלוגיסטיקה והתברואה. WeRide נבחרה ברשימת "The Future 50" של מגזין Fortune לשנת 2025.

