MYPE fait l'acquisition de nouveaux locaux sur Paris

MYPE, société de formation et de services-conseils en Business Intelligence, acquiert de nouveaux bureaux près de la Porte de Versailles (Paris XVe). Au-delà de l’achat des murs, des investissements ont été mobilisés pour retravailler l’ergonomie des locaux et les adapter aux besoins spécifiques de MYPE. Pour réaliser cette acquisition, MYPE a été conseillée par le cabinet Galaxy Conseil et est accompagnée par l'agence Société Générale Paris Convention.

Une annonce qui s’inscrit dans un contexte de fort développement pour MYPE qui devrait connaitre une croissance de 15 % en 2025

MYPE prend ainsi possession d'une surface conséquente en immeuble Haussmannien, au 15 rue de Cadix, un quartier dynamique et en forte transformation où elle va implanter son siège et différents espaces de travail et salles de formations. L’idée étant d’offrir un cadre d’apprentissage unique au service de la montée en compétences des clients.

« À l'heure où la plupart des formations Power BI sont proposées à distance, nous revendiquons haut et fort de recevoir nos clients avec chaleur et convivialité, dans ces locaux flambant neuf », résume Augustin de la Fouchardière, Président et Fondateur de MYPE.

Les conditions de travail s'annoncent propices : pièces lumineuses avec six apprenants au maximum par salle, mobilier de bureau haut de gamme, connexion très haut débit, espaces de détente et remise en mains propres d'un exemplaire du livre « Microsoft Power BI en images » pour chaque apprenant.