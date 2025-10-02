Axonaut obtient son immatriculation et devient officiellement Plateforme Agréée (PA)

Axonaut, le logiciel de gestion dédié aux TPE et PME françaises, annonce son immatriculation (PA n°0110) en tant que Plateforme Agréée pour la facturation électronique.

Attribuée et contrôlée par l’État, cette immatriculation garantit qu’à compter de l’entrée en vigueur de la facturation électronique obligatoire, prévue pour septembre 2026, Axonaut sera habilité à émettre, recevoir et transmettre des factures électroniques en toute conformité.

En 2024, Axonaut a accompagné ses utilisateurs dans l’émission de plus de 3 millions de factures, représentant 6 milliards d’euros d’activité économique. L’immatriculation officielle renforce la promesse de l’entreprise toulousaine : assurer la continuité et la conformité pour ses 189 000 utilisateurs lorsque la réforme prendra effet.

Au-delà de son statut officiel de Plateforme Agréée (PA), Axonaut entend se démarquer en rendant la transition vers la facturation électronique simple, fluide et sans surcoût pour ses clients. Son logiciel, qui combine facturation, devis, CRM, comptabilité et gestion quotidienne, permettra aux entrepreneurs de transformer cette réforme réglementaire en levier de performance.

« Les petites entreprises seront contraintes par la loi à passer par un système conforme. Le choix du bon outil sera déterminant. Notre mission chez Axonaut, c’est de faire de ce changement une opportunité pour les entrepreneurs. Nous voulons aller bien au-delà du minimum légal : notre ambition est de donner aux TPE et PME les mêmes atouts que les grandes entreprises. Suivi des devis, facturation automatique, portail client, paiements en ligne… Autant de fonctions qui effacent les tâches sans valeur ajoutée pour laisser aux entrepreneurs le temps de se concentrer sur leur cœur de métier. » Nicolas Michel, co-fondateur et CTO d’Axonaut

Cette nouvelle accréditation vient se rajouter à son statut de conformité à la norme ISO 27001 pour laquelle l’entreprise est également devenue certifiée durant le mois de septembre 2025.