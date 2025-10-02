Kaldalón hf.: LEIÐRÉTTING: Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Hinn 14. júlí sl. tilkynnti Kaldalón um kaup á eigin hlutum samkvæmt endurkaupaáætlun í viku 28. Í tilkynningunni kom fram að keyptir hefðu verið 2.544.345 eigin hlutir að kaupvirði kr. 61.909.963 eins og nánar kom fram í sundurliðun í tilkynningunni.
Kaldalóni bárust leiðréttar upplýsingar frá þjónustuaðila endurkaupaáætlunarinnar um að í þeirri viku hafi verið keyptir 2.549.537 hlutir fyrir kr. 62.035.609 samkvæmt sundurliðun hér að neðan:
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Eigin hlutir e. viðskipti
|8.7.2025
|10:28:10
|635.000
|24,2
|15.367.000
|1.164.764
|9.7.2025
|10:02:13
|500.000
|24
|12.000.000
|1.664.764
|10.7.2025
|10:32:15
|500.000
|24
|12.000.000
|2.164.764
|10.7.2025
|14:23:49
|4.845
|24,2
|117.249
|2.169.609
|10.7.2025
|14:55:39
|4.500
|24,2
|108.900
|2.174.109
|10.7.2025
|15:29:38
|5.192
|24,2
|125.646
|2.179.301
|11.7.2025
|14:35:44
|15.931
|24,6
|391.903
|2.195.232
|11.7.2025
|15:29:58
|120.000
|24,8
|2.976.000
|2.315.232
|11.7.2025
|15:29:58
|484.069
|24,8
|12.004.911
|2.799.301
|11.7.2025
|15:29:58
|280.000
|24,8
|6.944.000
|3.079.301
|2.549.537
|62.035.609
Viðskiptin voru sem fyrr samkvæmt endurkaupaáætlun Kaldalóns hf. sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 30. júní 2025. Endurkaup núna samkvæmt áætluninni munu að hámarki ná 15.000.000 hluta, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði ekki meiri en kr. 350.000.000. Framkvæmd áætlunarinnar hófst þriðjudaginn 1. júlí 2025 og mun áætlun vera í gildi þar til öðru hvoru framangreindra viðmiða um magn eða fjárhæð er náð, en þó ekki lengur en til 31. desember 2025.
Samhliða leiðréttist tilkynning Kaldalóns frá 29. september sl. þar sem fram kom uppfærð staða á viðskiptum félagsins samkvæmt endurkaupaáætluninni eftir viku 39.
Hið rétta er að fyrir viðskipti síðustu viku átti Kaldalón 13.369.850 eigin hluti en eftir viðskipti síðustu viku átti Kaldalón 13.869.850 eigin hluti eða sem nemur 1,28% af útgefnum hlutum í félaginu.
Kaldalón hefur keypt samtals 13.869.850 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 1,28% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra kr. 341.645.882.
Leiðréttast tilkynningar félagsins frá 14. júlí og 29. september hér með.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014 um markaðssvik, sem hefur lagagildi hér á landi sbr. lög nr. 60/2021 um aðgerðir gegn markaðssvikum, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052/EB sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupáætlanir.
Frekari upplýsingar veitir Jón Þór Gunnarsson, forstjóri (jon.gunnarsson@kaldalon.is