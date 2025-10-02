DEMIRE: Dr. Matthias Prochaska neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Langen, den 2. Oktober 2025. Dr. Matthias Prochaska wurde heute vom Aufsichtsrat der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zuvor war Herr Dr. Prochaska durch gerichtlichen Beschluss bestellt worden; die Bestellung trat am 26. September 2025 in Kraft.

Herr Dr. Prochaska ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Gesellschafts- und Immobilienrecht. Seit 2020 ist er Executive Director bei der Lapithus Management Gruppe in Luxemburg, wo er seit 2013 in verschiedenen leitenden Positionen tätig ist. Dr. Matthias Prochaska verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity und Immobilien.

„Ich danke für das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr auf die neue Aufgabe im Aufsichtsrat. In einem anspruchsvollen Marktumfeld sehe ich große Chancen, die erfolgreiche Entwicklung der DEMIRE weiter voranzutreiben. Gemeinsam wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen – mit dem Ziel, die Profitabilität nachhaltig zu steigern und den Verschuldungsgrad weiter zu senken“, erklärt Dr. Matthias Prochaska.

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025 über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

