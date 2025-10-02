L’avion Bombardier Global 7500 atteint de nouveaux sommets avec son 150e record de vitesse, fort de ses performances uniques qui redéfinissent l’industrie

Avec 150 liaisons couronnées d’un record de vitesse (1) , l’avion Global 7500 est le modèle d’avion d’affaires le plus décoré de tous les temps

MONTRÉAL, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son jet d’affaires Global 7500 – avion phare de l’industrie – vient tout juste de franchir un nouveau cap de performance avec son 150e record de vitesse(1), le plus grand nombre jamais établi par un même modèle d’avion d’affaires. Les derniers exploits de cet ultrarapide jet d’affaires comprennent des records de vitesse sur des liaisons clés, comme Tokyo à Los Angeles, Toronto à Paris, New York à Londres et Hong Kong à Montréal. Qui plus est, l’avion a atteint une vitesse moyenne de plus de 1 000 km/h sur 20 de ses missions d’établissement de records, transportant les passagers à destination en un temps record.

Parmi les exploits précédents de l’avion Global 7500, mentionnons le plus long vol jamais réalisé dans l’aviation d’affaires – un vol de 8 225 milles marins (15 232,7 km) de Sydney à Detroit – ainsi que la plus longue mission sans escale de l’industrie, de l’aéroport de Londres-City à Los Angeles.

« L’avion Global 7500 continue de redéfinir les limites du possible dans l’aviation d’affaires », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. « Nos clients comptent sur nous pour livrer un outil d’affaires aux normes de luxe, de vitesse et de fiabilité les plus élevées, et l’avion Global 7500 surpasse les attentes sur tous les fronts. Beaucoup de ces records ont été établis avec des passagers à bord dans diverses conditions et à divers aéroports, ce qui rend ces réalisations encore plus significatives et ces sommets encore plus remarquables. »

Offrant une vitesse maximale de Mach 0,925 et une distance franchissable de base de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion Global 7500 établit une nouvelle norme de performance dans la catégorie des très long-courriers. Grâce à son aile Smooth Flĕx Wing unique, l’avion génère une portance exceptionnelle au décollage et à l’approche, ce qui maximise l’efficacité aérodynamique et améliore la sécurité, tout en livrant le vol le plus en douceur de l’industrie. De plus, elle réduit la consommation de carburant et les émissions, et permet d’excellentes performances sur piste courte et à grande vitesse – offrant la plateforme parfaite pour nos clients avisés.

Les caractéristiques uniques de l’avion Global 7500 seront bientôt rehaussées par le lancement de l’avion Global 8000 (2). Cet avion de Bombardier annonciateur d’une nouvelle ère devrait proposer une distance franchissable de 8 000 milles marins (14 816 km) le plaçant en tête de l’industrie et une vitesse maximale de Mach 0,94, ce qui en fera l’avion d’affaires tout-en-un ultime. Il offrira également une très basse altitude en cabine qui redéfinira les normes de l’aviation d’affaires.

Le très agile avion Global 8000 de Bombardier offre également d’impressionnantes performances sur piste, comparables à celles d’un avion léger. Sa conception unique et ses caractéristiques techniques de pointe assurent aux clients la capacité d’accéder à de plus petits aéroports auxquels d’autres avions de sa catégorie ne peuvent accéder en toute fiabilité.

Bombardier, Global, Global 7500, Global 8000 et Smooth Flĕx Wing sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Les vitesses et les distances sont citées selon les lignes directrices de la Fédération aéronautique internationale (FAI). Certains de ces records sont en attente d’examen par la FAI. Renseignements obtenus et confirmés sur FAI.org.

(2) L’avion Global 8000 est en cours de développement et ses tolérances de conception doivent encore être mises au point et certifiées de façon définitive. Son entrée en service est prévue pour 2025. Consultez la mise en garde sur les énoncés prospectifs ci-après. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent changer sans préavis et sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et conditions.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.

