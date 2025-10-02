CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE AOUT 2025

formulaire de déclaration d’actions et de droits de vote

En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement.

* Société déclarante :

Dénomination sociale : CREDIT AGRICOLE SA ……………………………………………………………………………….

Adresse du siège social : 12 Place des Etats-Unis – 92127 MONTROUGE Cedex ………………………………………………………………………………… .

Marché Réglementé (Eurolist) :

Compartiment A Compartiment B Compartiment C

Nombre total d' actions composant le capital de la société déclarante : 3 048 788 541

Nombre total de droits de vote de la société déclarante 3 048 788 541…………………………………………………

(comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 222-12 du règlement général, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote).

Origine de la variation : Augmentation de capital réservée aux salariés

Date à laquelle cette variation a été constatée : 28/08/2025…………………………………

Lors de la précédente déclaration en date du 17 décembre 2024

le nombre total d’actions était égal à 3 025 902 350

- le nombre total de droits de vote était égal à 3 025 902 350

OUI (si oui, l'extrait des statuts disponible sur le site https://www.credit-agricole.com/finance/finance/chiffres-cles-credit-agricole-s.a)

NON

