STMicroelectronics : Tobii et STMicroelectronics lancent la fabrication en série d’une technologie de détection intérieure révolutionnaire

Tobii et STMicroelectronics lancent la fabrication en série d’une technologie de détection intérieure révolutionnaire

Début de la production en série d’un système avancé de détection intérieure pour un constructeur automobile européen haut de gamme, en vue d’améliorer la surveillance du conducteur et des passagers.





En associant la technologie de détection intérieure de Tobii aux capteurs d’images de ST, cette solution à caméra unique et au coût optimisé assure une image grand-angle de grande qualité en environnements diurne et nocturne.





Stockholm (Suède) et Genève (Suisse), le 2 octobre 2025 -- Tobii, leader mondial de l’oculométrie et pionnier de l’informatique de l’attention, et STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annoncent ce jour le début de la production en série d’un système avancé de détection intérieure pour le compte d’un constructeur automobile européen de premier plan. Ce système intègre une caméra grand angle capable de fonctionner de jour comme de nuit, offrant une surveillance avancée du conducteur et de ses passagers, repoussant les limites de l’expérience utilisateur et de la sécurité.

« Nous sommes très fiers de donner vie à ce système révolutionnaire. C’est bien plus qu’une simple technologie, c’est une véritable vision », explique Adrian Capata, senior vice-president de Tobii Autosense. « À l’heure où la qualité de l’image est essentielle, et grâce à notre étroite collaboration avec ST, nous avons atteint un équilibre unique qui permet à une solution à caméra unique de répondre à des normes de sécurité strictes, tout en offrant aux utilisateurs une expérience enrichie. En combinant la détection visible et infrarouge, nous permettons des environnements intelligents à l’intérieur de l’habitacle, capables de comprendre effectivement le contexte, le comportement et la présence d’êtres humains. »

« Grâce à une étroite collaboration avec Tobii dans les domaines du développement et de l’intégration, nous avons créé une technologie de détection intérieure de nouvelle génération, fiable, conviviale et prête à être adoptée à grande échelle par l’industrie automobile », a ajouté Alexandre Balmefrezol, Vice-Président Executif et Directeur général du sous-groupe Imaging de STMicroelectronics. « Nous augmentons désormais rapidement notre capacité de production pour répondre à la demande prévue et assurer une transition fluide vers la fabrication en série. »

Informations techniques sur le système de détection intérieure

L’approche intégrée de Tobii et ST permet aux équipementiers automobiles d’installer une seule et unique caméra à l’intérieur de l’habitacle, offrant ainsi la solution la plus mature, la plus efficace et la plus économique du marché.

Le système associe la technologie de l’informatique de l’attention de Tobii au capteur d’image VD1940 de STMicroelectronics, un capteur d’image avancé conçu principalement pour les applications automobiles. Ce capteur est doté d’une conception hybride à pixels uniques de 5,1 mégapixels, sensible à la fois à la lumière RGB (couleur en journée) et infrarouge (IR la nuit). Son champ de vision grand angle couvre la totalité de l’habitacle, garantissant une qualité d’image exceptionnelle. Les algorithmes de Tobii traitent deux flux vidéo simultanés pour prendre en charge à la fois le système de surveillance du conducteur (DMS- Driver Monitoring System) et le système de surveillance des passagers (OMS - Occupancy Monitoring System).

Au travers de sa division automobile Tobii Autosense, Tobii est un acteur de premier plan sur le marché de la détection intérieure automobile ; la Société compte plus de 160 modèles de véhicules équipés de ses solutions de surveillance du conducteur (DMS) et de surveillance des passagers (OMS) déjà en circulation.

Le capteur d’image VD1940 fait partie de la plateforme technologique de détection avancée SafeSense by ST, conçue par STMicroelectronics pour les systèmes DMS et OMS. Cette plateforme intègre des fonctionnalités de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité dédiées aux applications de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité dédiées aux applications de sécurité automobile. Grâce à ce portefeuille de produits innovants, ST propose des solutions fiables et de qualité élevée à un coût adapté pour l’industrie automobile. En tant que fabricant intégré de composants (IDM), STMicroelectronics maîtrise la totalité de la chaîne d’approvisionnement des capteurs d’image avec un contrôle total sur les processus de conception et de fabrication. Cette approche garantit la sécurité des approvisionnements grâce à la production de ses solutions de capteurs d’images dans ses usines européennes, ces composants étant d’ores et déjà fabriqués en volume et prêts à être intégrés par les clients de rang 1 et les équipementiers automobiles (OEM).

