Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager, afdeling PP Capital – Tactical Asset Allocation KL

Investeringsforeningen PortfolioManager har d.d den 02. oktober 2025 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen:

Fusion af afdeling PP Capital – Tactical Asset Allocation KL og afdeling PP Capital – BASIS KL, med sidstnævnte som fortsættende afdeling.

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget, der blev enstemmigt vedtaget. Ændringen afventer Finanstilsynets godkendelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 38 42 21 42

Med venlig hilsen

Jan Steen Ahlberg, adm. direktør

Fundmarket A/S