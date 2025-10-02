„INVL Private Equity Fund II“, IFC ir ACP konsorciumas investuoja į pirmaujančią Lenkijos privačių sveikatos paslaugų grupę POLMED

Didžiausias Baltijos šalyse privataus kapitalo fondas „INVL Private Equity Fund II“, priklausantis „Invalda INVL“ grupei, kartu su Tarptautine finansų korporacija (IFC), Pasaulio banko grupės nare, ir „Accession Capital Partners“ (ACP) pasirašė sutartį dėl investicijos į POLMED. POLMED yra viena didžiausių privačių įvairaus profilio sveikatos paslaugų teikėjų Lenkijoje. Konsorciumas suteiks įmonei plėtros kapitalą privataus onkologijos centro „KN Group“ įsigijimui finansuoti. Šis sandoris taps vienu iš dviejų pirmųjų „INVL Private Equity Fund II“ įsigijimų.
Įkurta 1999 m., POLMED ilgainiui tapo viena didžiausių Lenkijoje privačių sveikatos priežiūros paslaugų grupių – jos pajamos 2024 metais viršijo 100 mln. eurų. Bendrovė teikia ambulatorinės priežiūros, vaizdinės diagnostikos, stacionariosios ir namų reabilitacijos paslaugas. Turėdama 38 nuosavas įstaigas, kuriose dirba apie 2 000 darbuotojų, ji taip pat dirba su daugiau kaip 4 000 medicinos partnerių visoje Lenkijoje, kasmet aptarnauja daugiau kaip 4 mln. pacientų ir teikia paslaugas daugiau kaip 3 500 įmonių.
„KN Group“, kurią planuojama įsigyti, sudaro „Radom Ocology Centrum“, „Gamma Knife Centre“ ir Radomo šeimos centras, yra nuo 2011 metų veikiantis pirmaujantis privatus onkologijos centras Lenkijoje. Grupė turi tris įstaigas (Radome ir Varšuvoje), kuriose dirba daugiau kaip 700 darbuotojų ir yra apie 150 lovų, įskaitant 14 chemoterapijos kėdžių. Grupei vadovauja tarptautiniu mastu pripažintas neurochirurgas prof. Mirosław Ząbek ir Dorota Ząbek, kurie abu tęs darbą įmonėje.
Sandorį dar turi patvirtinti Lenkijos konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnyba (UOKIK) ir atlikus kitus numatytus veiksmus. Po sandorio suformuotoje įmonėje „INVL Private Equity Fund II“, IFC ir ACP turės reikšmingos mažumos akcijų paketus, o POLMED įkūrėjas ir prezidentas Radosław Szubert kartu su bendraįkūrėju ir viceprezidentu Romuald Magdoń liks pagrindiniais akcininkais ir toliau vadovaus įmonei. Stipri įkūrėjų lyderystė ir naujų investuotojų finansinis ir ekspertinis indėlis paspartins tolesnį POLMED augimą.
„Susijungimas su neurochirurgijos klinikomis puikiai atitinka POLMED strateginį tikslą didinti grupės paslaugų spektrą, atsižvelgiant į paciento poreikius, ir užtikrinti kuo didesnį komfortą diagnostikos ir terapijos metu. Mūsų tinklo papildymas onkologijos ligonine ir specializuota radiochirurgine technologija, vadinama gama peiliu, yra strategijos įgyvendinimo dalis. Tai suteiks galimybę pacientams pasiūlyti daugiau POLMED grupės paslaugų, kuris prisidės prie didesnio jų gydymo patogumo ir kokybės“, – teigė POLMED įkūrėjas ir prezidentas Radosław Szubert.
„KN Group“ viceprezidentė Dorota Ząbek komentavo: „Tiek Radomo ligoninė, tiek „Gamma Knife Centre“ atliepia pacientų poreikius. Teikiame aukščiausio pasaulinio lygio diagnostikos ir visapusiško onkologinio gydymo paslaugas. Prisijungimas prie POLMED grupės bus naudingas pacientams, nes padidins pažangių onkologinio gydymo metodų prieinamumą“.
Luke Staničekas (Luke Staniczek), „INVL Private Equity Fund II“ investicijų vadovas Lenkijoje, pažymėjo: „Mūsų patirtis su „InMedica“ Lietuvoje įrodė, kad tinkamai nukreiptos investicijos gali sveikatos priežiūros paslaugų teikėją išauginti iki nacionalinio srities lyderio, kuriančio vertę tiek akcininkams, tiek pacientams ir visai sveikatos priežiūros paslaugų ekosistemai. Esame įsitikinę, kad POLMED, jos įkūrėjai ir komanda turi tokį patį potencialą Lenkijoje, ir tikimės kartu sukurti sėkmės istoriją.“
„IFC prisideda prie POLMED transformacijos į integruotą, skaitmeninėmis technologijomis paremtą sveikatos priežiūros platformą, – sakė Pasaulio banko grupės vadovas Lenkijoje Ary Naïm. – Tai leis išplėsti galimybes gauti kokybišką priežiūrą ir pagerins specializuotų paslaugų prieinamumą, atliepiant besikeičiančius šalies sveikatos sistemos poreikius.“
ACP partneris Piotr Sadowski sakė: „Įspūdingas POLMED augimas atspindi stiprią lyderių komandą, su kuria nekantriai laukiame galimybės bendradarbiauti. Mūsų ilgametė patirtis sveikatos priežiūros sektoriuje investuojant į tokias įmones, kaip „Medicales“, „Optimapharm“, „Amethyst“ ir LUX MED reiškia, kad puikiai suprantame pacientų gydymo rezultatų gerinimo svarbą, todėl esame tinkamai pasirengę padėti komandai tai įgyvendinti.“
„INVL Private Equity Fund II“ atstovavo „Baker McKenzie“ (teisės patarėjas). Sandorio patarėjais taip pat buvo „CIC Corporate Finance“ (M&A patarėjas POLMED), EY/EY Parthenon (finansų, mokesčių ir komercinė patikrinimas), „Norton Rose Fulbright Dyczkowski and Partners“ (teisinė pagalba ACP (dokumentacija ir patikrinimas), „MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy“ (teisės patarėjas POLMED, pardavėjo atlikta patikrinimas), „Hogan Lovells International“ (teisės patarėjas IFC), „Pekao Investment Banking“ (M&A patarėjas „KN Group“), „Domański Zakrzewski Palinka“ (teisės ir mokesčių klausimais „KN Group“).
Apie „INVL Private Equity Fund II“
2025 m. vasario mėn. pirmojo platinimo pabaigą, pasiekus 305 mln. eurų dydį, paskelbęs „INVL Private Equity Fund II“ yra didžiausias privataus kapitalo fondas Baltijos šalyse. Jis siekia sukurti diversifikuotą portfelį, įsigydamas daugumos arba reikšmingos mažumos akcijų paketus investuodamas 10-60 mln. eurų į sparčiai augančias įmones. Fondas orientuojasi į verslus, turinčius stiprų potencialą augti ir konkuruoti didėjančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis, siekdamas investicinių galimybių Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse.
Fondą valdo „INVL Asset Management“, pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse, kuri yra „Invalda INVL” grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Grupės valdomas arba prižiūrimas 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
Apie POLMED
Apie Tarptautinę finansų korporaciją (IFC)
Tarptautinė finansų korporacija (angl. International Finance Corporation, IFC), Pasaulio banko grupės narė, yra didžiausia pasaulyje plėtros institucija, orientuota į privatų sektorių besivystančiose rinkose. Ji veikia daugiau nei 100 šalių, naudodama savo kapitalą, ekspertines žinias ir įtaką rinkų kūrimui bei galimybėms besivystančiose šalyse. 2025 finansiniais metais IFC skyrė rekordinę 71,7 mlrd. JAV dolerių privačioms įmonėms ir finansinėms institucijoms besivystančiose šalyse, pasitelkdama privataus sektoriaus sprendimus ir privatų kapitalą, siekiant sukurtį pasaulį be skurdo žmonių planetoje. Daugiau informacijos rasite www.ifc.org.“
Apie „Accession Capital Partners“ (ACP)
„Accession Capital Partners“ (ACP) į sandorį investuoja iš savo penktojo fondo „AMC V SCA SICAV-RAIF“, kurio platinimas baigėsi 2024 m. birželio mėn. pritraukus 336 mln. eurų ACP Vidurio Europoje veikia nuo 2000 m. per savo biurus Vienoje, Varšuvoje, Bukarešte, Budapešte ir Prahoje. Iki šiol grupė surinko daugiau kaip 1,2 mlrd. eurų įsipareigojimų penkiuose specializuotuose augimo kapitalo fonduose.. Į fondus yra investavęs Europos investicijų fondas, Tarptautinė finansų korporacija (IFC), Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei keletas kitų bankų, šeimos biurų, fondų fondų, pensijų fondų ir draudimo bendrovių iš Europos, JAV ir Azijos.
Asmuo papildomai informacijai:
Vytautas Plunksnis, „INVL Asset Management“ privataus kapitalo vadovas
Vytautas.Plunksnis@invl.com