Partenaires Ninepoint accueille Jonathan Lo au sein de son équipe de placement

TORONTO, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (Partenaires Ninepoint) a le plaisir d’annoncer que Jonathan Lo se joindra à son équipe de placement à compter du 29 octobre. Jonathan travaillera aux côtés de Sam Mitter, gestionnaire de portefeuille principal, pour soutenir le Fonds de sélection mondiale Ninepoint.

Il apporte plus de 20 ans d’expérience dans les marchés financiers et la gestion de patrimoine, ayant notamment occupé différents postes dans la gestion de portefeuille, la recherche sur les actions et le conseil à la clientèle. Son expertise en matière de stratégies de croissance nord-américaines et mondiales renforcera les capacités de Ninepoint, qui développe sa plateforme de placements en actions.

Plus récemment, il était gestionnaire de portefeuille adjoint chez Raymond James Ltd., où il conseillait et gérait des portefeuilles pour des familles fortunées.

Auparavant, et pendant la majeure partie de la dernière décennie, il a occupé le poste de vice-président des actions de croissance chez Placements AGF Inc. où il était un membre important de l’équipe de croissance d’AGF. L’équipe était responsable du Fonds Sélect mondial AGF, du Fonds de croissance américaine AGF et du Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF.

Il a commencé sa carrière dans la recherche institutionnelle sur les actions auprès d’une grande banque canadienne, couvrant les secteurs de l’agriculture et du transport.

« Nous sommes ravis d’accueillir Jonathan au sein de Ninepoint, alors que nous continuons à renforcer notre équipe de placements en actions », a déclaré John Wilson, codirecteur général et associé directeur chez Partenaires Ninepoint. « Sa grande expérience et ses antécédents dans le domaine des mandats de croissance mondiale seront inestimables, car Sam et lui travailleront ensemble pour développer le Fonds de sélection mondiale Ninepoint et proposer les meilleures idées à nos clients. »

Jonathan est titulaire d’un MBA de l’Université d’Oxford en Angleterre et d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de Seton Hall dans le New Jersey.

Sa nomination reflète l’engagement continu de Ninepoint à bâtir une plateforme d’actions solide et à proposer des stratégies de gestion active qui aident les clients à atteindre leurs objectifs de placement.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques.

