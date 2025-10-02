Subsidiária da AI/R, Avenue Code ajuda empresas a lançar agentes de IA em menos de 4 semanas

SÃO PAULO, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À medida que as empresas buscam maneiras mais rápidas e concretas de integrar a IA em suas operações, a subsidiária da AI/R Company, Avenue Code, oferece um caminho comprovado com sua solução Agentic AI JumpStart, baseada no Google Cloud. Já ajudando empresas globais a transformar o potencial da IA em resultados mensuráveis, a solução permite o lançamento de agentes de IA totalmente funcionais em menos de quatro semanas.

Desenvolvido para líderes empresariais que buscam validar o valor da IA de forma rápida e segura, o Agentic AI JumpStart oferece uma abordagem acelerada e com nível empresarial para construir agentes inteligentes que resolvem problemas reais de negócio — sem a necessidade de meses de planejamento ou experimentação. Baseada na ampla experiência da Avenue Code com marcas da Fortune 100 e em sua profunda expertise técnica no ecossistema do Google Cloud, a solução aproveita todo o poder dos modelos Gemini do Google e da plataforma Vertex AI para entregar resultados escaláveis e prontos para produção.

Destaques do Agentic AI Jumpstart incluem:

Um agente de IA entregue e pronto para produção em apenas 4 semanas;

Configuração personalizada, alinhada aos fluxos de trabalho e objetivos de negócio existentes;

Integração com 2 a 3 sistemas corporativos principais em um ambiente de nuvem seguro;

Lançamento piloto para 10 a 50 usuários, com documentação completa de treinamento e suporte;

Relatório de desempenho detalhado com recomendações para escalar a IA em toda a empresa.



“As organizações não precisam mais esperar meses para descobrir se a IA pode fazer a diferença. Com o Agentic AI JumpStart, estamos ajudando líderes a sair da teoria e chegar à implementação em poucas semanas, entregando agentes que aumentam a eficiência e geram valor de negócio imediatamente”, afirma Orlando Neto, CTO Global da Avenue Code.

Como parte da AI/R, a Avenue Code continua a capacitar empresas para navegar na era da IA. Ao combinar visão estratégica, capacidades avançadas em nuvem e um modelo de entrega comprovado, a empresa está permitindo que organizações de diversos setores escalem a adoção de IA de forma responsável e com impacto mensurável.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Milena Buarque Lopes Bandeira

milena.bandeira@aircompany.ai

