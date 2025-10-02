Corporate Water Leaders GWI bekerja sama dengan ZDHC untuk mempercepat penatalayanan air di industri tekstil dan kulit

OXFORD, Inggris, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporate Water Leaders (CWL), inisiatif Global Water Intelligence, mengumumkan Nota Kesepahaman (MoU) dengan ZDHC Foundation. Kemitraan strategis ini bertujuan untuk menyediakan industri tekstil dan kulit dengan alat-alat praktis yang sesuai guna mendorong penatalayanan air yang baik dan memaksimalkan dampaknya.

Tujuan MoU ini mencakup harmonisasi pedoman, penguatan sistem data dan pelaporan, serta pengembangan praktik pengelolaan air yang baik. Bersama-sama, CWL dan ZDHC akan mempercepat pelaksanaan pendekatan yang efektif dan konsisten terhadap penatalayanan air, yang memberikan manfaat bagi merek, pemasok, dan komunitas tempat mereka beroperasi.

CWL Textiles & Leather Task Force terdiri dari delapan merek mode global terkemuka yang bekerja sama dalam inisiatif transformatif terkait air. Tugasnya mencakup keterlibatan dalam kebijakan, aksi kolektif, sosialisasi pengetahuan, dan pengembangan alat-alat praktis untuk mewujudkan sasaran global menjadi dampak nyata di lapangan. Dengan mengumpulkan berbagai merek dan menyelaraskan beragam upaya di sepanjang rantai nilai, satuan tugas ini menetapkan standar yang lebih tinggi untuk penatalayanan air di seluruh industri.

“MoU ini mengakui kepemimpinan dan kredibilitas CWL Textiles & Leather Task Force, serta keselarasannya dengan ZDHC,” ujar Jess Chapman, Kepala CWL. “MOU ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kolaborasi merupakan cara bagi industri ini untuk lebih maju dalam pengelolaan air.”

“Di ZDHC, kami menganggap kemitraan dengan CWL ini sebagai langkah berikutnya yang alami,” ujar Frank Michel, CEO. “Bersama-sama, kita dapat meningkatkan perlindungan air tidak hanya di pabrik-pabrik secara individual, tetapi juga pada ekosistem dan masyarakat yang bergantung padanya.”

Melalui kerja sama ini, CWL dan ZDHC menghadirkan kepemimpinan praktis dan kolaboratif untuk membantu perusahaan membangun ketahanan air di seluruh kegiatan operasionalnya

Tentang Corporate Water Leaders

Corporate Water Leaders (CWL), inisiatif Global Water Intelligence, adalah platform prakompetitif utama bagi berbagai perusahaan untuk mengatasi tantangan air bersama. Dengan menyatukan sejumlah perusahaan dalam upaya mencapai sasaran bersama, CWL mengubah ambisi menjadi aksi terkoordinasi — mendorong perubahan yang diperlukan untuk menopang ekosistem dan komunitas, serta membentuk masa depan penatalayanan air perusahaan.

Tentang ZDHC

ZDHC Foundation mengawasi Program Roadmap to Zero. Program ini adalah inisiatif global yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dengan lebih dari 380 Penanda Tangan dari industri mode dan alas kaki. ZDHC menggunakan upaya kolaboratif untuk mendorong pendekatan pengelolaan bahan kimia berkelanjutan yang menyeluruh, berfokus pada industri, dan bersifat praktis. Pedoman, platform, dan solusi ZDHC mendorong implementasi berskala besar di seluruh industri yang memajukan industri ini secara keseluruhan menuju tercapainya keberlanjutan.

