GWIのコーポレート・ウォーター・リーダーズ (Corporate Water Leaders)、ZDHCとの提携により繊維・皮革業界全体のウォータースチュワードシップを促進

イングランド、オックスフォード発, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- グローバル・ウォーター・インテリジェンス (Global Water Intelligence) のイニシアチブであるコーポレート・ウォーター・リーダーズ (CWL) は、ZDHC基金 (ZDHC Foundation) との覚書を発表した。 この戦略的提携は、ウォータースチュワードシップを推進し、そのインパクトを最大化するための、整合性のある実用的ツールを繊維・皮革業界に提供することを目的としている。

同覚書の目的には、ガイダンスの調和、データと報告システムの強化、優れた水管理慣行の推進が含まれている。 CWLとZDHCは共に、ブランド、サプライヤー、そしてそれらの運営対象となっている地域社会に利益をもたらすウォータースチュワードシップへの、効果的で一貫した取り組みの導入を加速させていく。

CWLテキスタイル & レザー・タスクフォース (CWL Textiles & Leather Task Force) は、水関連の変革的イニシアチブに協力する8つの主要グローバルファッションブランドで構成されている。 その活動は、政策への関与、団結した行動、知識の普及、そしてグローバルな目標を現場でのインパクトにつなげるための実用的ツールの開発など、多岐にわたる。 同タスクフォースは、ブランドを招集し、バリューチェーン全体での取り組みを調整することで、業界全体のウォータースチュワードシップの水準を高めている。

CWLの責任者であるジェス・チャップマン (Jess Chapman) は、次のように述べている。「この覚書は、CWLテキスタイル & レザー・タスクフォースのリーダーシップと信頼性、そしてZDHCとの整合性を認めたものです。」 「これは、業界が水の問題について前進していくには協力が不可欠であるという明確なメッセージを伝えています。」

CEOであるフランク・ミケル (Frank Michel) は次のように述べている。「ZDHCでは、CWLとのこの提携を自然な次の段階と考えています。」 「活動を共にすることで、水の保護を個々の工場から、水に依存する生態系や社会にまで高めることができるのです。」

CWLとZDHCはこの提携により、実践的かつ協力的なリーダーシップを発揮し、企業が事業全体で水関係のレジリエンスを根付かせるよう支援する。

コーポレート・ウォーター・リーダーズについて

グローバル・ウォーター・インテリジェンスのイニシアチブであるコーポレート・ウォーター・リーダーズ (CWL) は、企業が共有する水の課題に取り組むための主要な競争前のプラットフォームである。 CWLは、共通の目標に向かって企業を団結させることで、野心を協調的な行動に変え、生態系と地域社会の維持に必要な変化を促進し、企業のウォータースチュワードシップの未来を形作っている。

ZDHCについて

ZDHC基金は、ロードマップ・トゥ・ゼロ・プログラム (Roadmap to Zero Programme) を統括している。 ZDHCは、ファッションとフットウェア業界の380以上の署名者が参加する、世界的なマルチステークホルダー・イニシアチブである。 ZDHCは、協働的な取り組みを通じて、持続可能な化学物質管理に向けた包括的かつ業界に焦点を当てた実践的なアプローチを推進している。 ZDHCのガイドライン、プラットフォームやソリューションは、業界全体を持続可能な方向へと前進させる、業界全体での大規模な実施を推進している。

