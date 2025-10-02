GWI 산하 Corporate Water Leaders, ZDHC와 손잡고 섬유·가죽 산업의 물 관리 강화 가속화

영국 옥스퍼드, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 워터 인텔리전스(Global Water Intelligence) 가 주도하는 이니셔티브인 Corporate Water Leaders (CWL)가 ZDHC 재단과 양해각서 (MoU)를 체결했다고 발표했다. 이번 전략적 파트너십은 섬유 및 가죽 산업에 실질적이고 조율된 툴을 제공함으로써 물 관리(Water Stewardship) 분야를 강화하고 산업 전반의 영향력을 극대화하는 것을 목표로 한다.

이번 MoU의 주요 목표는 가이드라인 조율을 비롯해 데이터 및 보고 체계 강화, 우수 물 관리 관행의 선진화 등이다. CWL과 ZDHC는 이를 통해 브랜드, 공급업체, 그리고 그들이 활동하는 지역 사회에 이익이 되는 효율적이고 일관된 물 관리 방식의 채택을 가속화할 예정이다.

또한 CWL 섬유·가죽 태스크포스 (The CWL Textiles & Leather Task Force )에는 세계적인 패션 브랜드 8곳이 참여해 물 관련 혁신적 이니셔티브를 공동으로 추진하고 있다. 이들의 활동은 정책 참여, 공동 행동, 지식 공유, 그리고 글로벌 목표를 현장 차원에서 실질적 효과로 전환할 수 있는 실용적 도구 개발을 포괄하고 있다. 브랜드를 모으고 가치사슬 전반의 노력을 조율함으로써, 태스크포스는 업계 전체의 물 관리 수준을 한 단계 끌어올리고 있다.

CWL 대표 제스 채프먼(Jess Chapman)은 “이번 MOU는 CWL 섬유·가죽 태스크포스의 리더십과 신뢰성을 인정하는 한편, ZDHC의 목표와 뜻을 같이하고 있다는 점을 잘 보여준다. 이는 협력이야말로 업계가 물 문제에서 앞으로 나아가는 길이라는 분명한 메시지를 전하는 것”이라고 밝혔다.

ZDHC의 프랭크 미셸(Frank Michel) CEO는 “우리는 이번 CWL과의 파트너십을 자연스러운 다음 단계로 보고 있다. 함께 행동한면 물 보호를 개별 공장 차원을 넘어 그것에 의존하는 생태계와 사회로 확대할 수 있다.”라고 기대감을 내 비쳤다.

CWL과 ZDHC는 힘을 합쳐, 기업들이 전반적인 운영 과정에 물 회복력을 내재화할 수 있도록 실질적이고 협력적인 리더십을 제공하고 있다.

Corporate Water Leaders 소개

Corporate Water Leaders (CWL)는 Global Water Intelligence가 주도하는 선경쟁적(pre-competitive) 플랫폼으로, 기업들이 공유된 물 관련 과제를 해결할 수 있도록 지원하고 있다. CWL은 공통된 목표 아래 기업들을 결집시켜, 야심을 체계적인 행동으로 전환함으로써 생태계와 지역사회의 지속 가능성을 이끌어내고, 기업 물 관리의 미래를 만들어가고 있다.

ZDHC 재단 소개

ZDHC 재단은 Roadmap to Zero Programme을 관리하며, 패션 및 신발 산업 내 380개 이상의 서명 기관이 참여하는 글로벌 다중 이해관계자 이니셔티브이다. ZDHC는 협력적 참여를 통해 산업 전반에 걸친 지속 가능한 화학물질 관리에 대해 전체론적이고, 산업 중심적이며, 실질적인 접근 방식을 추진한다. ZDHC의 가이드라인, 플랫폼, 솔루션은 업계 전반의 대규모 실행을 촉진해, 산업 전체가 지속 가능성으로 나아가도록 이끌고 있다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab54aeb4-4b03-487f-b54a-39c970e4a1e6