Corporate Water Leaders GWI bekerjasama dengan ZDHC untuk mempercepatkan pengurusan sumber air dalam industri tekstil dan kulit

OXFORD, England, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporate Water Leaders (CWL), sebuah inisiatif oleh Global Water Intelligence, telah mengumumkan satu Memorandum Persefahaman (MoU) yang dimeterai dengan Yayasan ZDHC. Perkongsian strategik ini bertujuan untuk menyediakan industri tekstil dan kulit dengan alat praktikal yang selaras bagi memajukan pengurusan sumber air dan memaksimumkan impak.

Matlamat MoU ini termasuk menyelaraskan panduan, memperkukuh sistem data dan pelaporan, serta memajukan amalan pengurusan air yang baik. CWL dan ZDHC akan bekerjasama untuk mempercepatkan penerapan pendekatan yang berkesan dan konsisten dalam pengurusan air, yang memberi manfaat kepada jenama, pembekal serta komuniti tempat mereka beroperasi.

Pasukan Petugas Tekstil & Kulit CWL terdiri daripada lapan jenama fesyen global terkemuka yang bekerjasama dalam inisiatif transformasi berkaitan air. Kerja mereka merangkumi penglibatan dasar, tindakan bersama, penyebaran pengetahuan serta pembangunan alat praktikal untuk menterjemahkan matlamat global sebagai impak nyata di peringkat pelaksanaan. Dengan menghimpunkan jenama dan menyelaraskan usaha merentasi rantaian nilai, pasukan petugas ini meningkatkan piawaian pengurusan sumber air di seluruh industri.

“MoU ini mengiktiraf kepimpinan dan kredibiliti Pasukan Petugas Tekstil & Kulit CWL serta keselarasan mereka dengan ZDHC,” kata Jess Chapman, Ketua CWL. “Ia menyampaikan mesej yang jelas bahawa kerjasama merupakan kunci kemajuan industri dalam pengurusan air.”

“Di ZDHC, kami melihat kerjasama dengan CWL sebagai langkah semula jadi yang seterusnya,” kata Frank Michel, Ketua Pegawai Eksekutif. “Bersama-sama, kita boleh meningkatkan perlindungan air daripada kilang individu kepada ekosistem dan masyarakat yang bergantung padanya.”

Dengan bergabung tenaga, CWL dan ZDHC menawarkan kepimpinan praktikal dan kolaboratif untuk membantu syarikat mengintegrasikan ketahanan sumber air ke dalam keseluruhan operasi mereka

Perihal Corporate Water Leaders

Corporate Water Leaders (CWL), sebuah inisiatif oleh Global Water Intelligence, merupakan platform pra-persaingan terkemuka bagi syarikat-syarikat untuk menangani cabaran sumber air bersama. Dengan menyatukan perniagaan di bawah matlamat yang sama, CWL menterjemahkan aspirasi kepada tindakan yang terselaras — memacu perubahan yang diperlukan untuk memelihara ekosistem dan komuniti, serta membentuk masa depan pengurusan air korporat yang mampan.

Perihal ZDHC

Yayasan ZDHC menyelia Program Roadmap to Zero. Ia merupakan inisiatif global pelbagai pihak berkepentingan yang melibatkan lebih daripada 380 Penandatangan dalam industri fesyen dan kasut. ZDHC menggunakan pendekatan kolaboratif untuk memacu pengurusan bahan kimia yang mampan secara menyeluruh, berfokuskan industri dan praktikal. Garis panduan, platform dan penyelesaian ZDHC menyokong pelaksanaan berskala besar di seluruh industri, sekali gus memajukan keseluruhan sektor ke arah kelestarian.

