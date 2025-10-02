GWI 旗下 Corporate Water Leaders 与 ZDHC 达成合作，加快推进纺织和皮革行业水资源管理

牛津，英国, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为 Global Water Intelligence 发起的倡议，Corporate Water Leaders (CWL) 宣布与 ZDHC 基金会签署谅解备忘录。 此次战略合作旨在为纺织和皮革行业提供协调一致的实用工具，以推进水资源管理并最大限度地发挥影响力。

该谅解备忘录的目标包括协调指导方针、加强数据和报告系统，以及推广良好的水资源管理实践。 CWL 和 ZDHC 将通力合作，加快采用有效、一致的水资源管理方法，惠及品牌、供应商以及业务所在社区。

CWL 纺织和皮革工作组由八家全球领先的时尚品牌组成。这些品牌正联手开展变革性的水资源相关倡议工作， 其中涵盖政策参与、集体行动、知识传播和实用工具开发，以期将全球目标转化为实际影响。 通过召集相关品牌并协调价值链上各方的努力，该工作组为整个行业的水资源管理树立了新标杆。

CWL 负责人 Jess Chapman 表示：“这份谅解备忘录是对 CWL 纺织和皮革工作组领导力与公信力的认可，也意味着与 ZDHC 路线图的协同性。 这传递出一个明确信号：合作是行业在水资源问题上取得进展的关键。”

ZDHC 首席执行官 Frank Michel 表示：“在 ZDHC，我们认为与 CWL 的合作是顺理成章之举。 我们需要齐心协力，将水资源保护的范畴从个别工厂扩展到依赖水资源的生态系统和社会层面。”

CWL 与 ZDHC 强强联手，务实共进，发挥引领作用，帮助企业将水资源恢复力融入到运营的方方面面。

关于 Corporate Water Leaders

Corporate Water Leaders (CWL) 是 Global Water Intelligence 发起的一项倡议，也是一个领先的非竞争性平台，旨在帮助企业应对共同的水资源挑战。 CWL 汇聚企业，围绕共同目标将雄心落实为协调一致的行动——推动维系生态系统和社区所需的变革，并塑造企业水资源管理的未来。

关于 ZDHC

ZDHC 基金会负责监督“零排放路线图计划” (Roadmap to Zero Programme) 的实施。 这是一个全球性的、多方利益相关者倡议，拥有来自时尚和鞋履行业的 380 多家签署方。 ZDHC 通过协作参与，推动着眼全盘、聚焦行业、务实可行的可持续化学品管理方法。 ZDHC 的指南、平台和解决方案在全行业得到大规模实施，从而推动整个行业朝着可持续发展的方向迈进。

