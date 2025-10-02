GWI 旗下計劃 Corporate Water Leaders 與 ZDHC 合作，加快推動紡織及皮革業的水資源管理

牛津，英格蘭, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Global Water Intelligence 旗下計劃 Corporate Water Leaders (CWL) 宣佈與 ZDHC Foundation 簽訂合作備忘錄。 此策略合作關係旨在為紡織及皮革業提供協調一致的實用工具，以推動水資源管理，並將成效提升至最高。

備忘錄的目標包括統一指引、增強數據及報告系統，以及推進理想的水資源管理做法。 CWL 與 ZDHC 將合力加速推行貫徹一致的有效水資源管理方法，讓品牌、供應商及其營運所在社區都能受惠。

CWL 紡織與皮革專責小組 (Textiles & Leather Task Force) 由八個領先的全球時尚品牌組成，共同合作展開創新破格的水資源相關計劃。 工作範圍包括政策參與、集體行動、知識推廣，並開發實用工具，將全球目標轉為實地成效。 透過匯聚品牌並協調整條價值鏈的努力，該專責小組提升全行對水資源管理的標準。

CWL 主管 Jess Chapman 指出：「此備忘錄肯定了 CWL 紡織與皮革專責小組領先在前且具公信力，並與 ZDHC 協調一致。 這清楚表明，合作是行業在水資源方面取得進展的關鍵。」

行政總裁 Frank Michel 說道：「對 ZDHC 來說，與 CWL 的合作夥伴關係是順理成章的下一步。 齊心協力之下，我們能將水資源保護從個別工廠提升至依賴水資源的生態系統及社會。」

CWL 與 ZDHC 攜手合作，發揮充滿實效而協調一致的領導能力，協助企業將水資源適應能力全面融入營運當中

關於 Corporate Water Leaders

Corporate Water Leaders (CWL) 為 Global Water Intelligence 的一項計劃，是公司應對共同水資源挑戰的領先競合平台。 透過凝聚企業追求共同目標，CWL 將宏大抱負轉為協同行動，推動維持生態系統及社區所需的變革，並引領企業水資源管理的未來發展。

關於 ZDHC

ZDHC Foundation 監管零排放路線圖 (Roadmap to Zero) 計劃。 此乃一項全球多元持份者倡議，匯集時裝與鞋履業超過 380 個簽署方。 ZDHC 促進合作參與，以帶動一套全面整合、行業為本且高效實用的可持續化學管理方針。 ZDHC 的指引、平台及解決方案推動全行廣泛實施，使整個行業邁向可持續發展。

