OMNIYAT exporte l’art de vivre ultra-luxueux en bord de mer de Dubaï à Monaco avec son portefeuille résidentiel Dorchester Collection

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OMNIYAT, premier promoteur immobilier de luxe à Dubaï, a de nouveau marqué les esprits cette année lors du Monaco Yacht Show avec un pavillon exclusif installé dans le Port Hercule. L’exposition a mis en avant les résidences en bord de mer Dorchester Collection d’OMNIYAT auprès d’un public international composé de visiteurs VIP et de particuliers fortunés pendant la semaine du salon.

En marge de cette présentation, OMNIYAT a organisé une soirée de gala exclusive au Yacht Club de Monaco le 26 septembre, animée par la star internationale DJ BLOND:ISH. Les invités ont pu découvrir la vision d’OMNIYAT pour un art de vivre ultra-luxueux, avec un portefeuille de projets d’exception en front de mer gérés par Dorchester Collection.

Dubaï s’impose rapidement comme un pôle nautique majeur au Moyen-Orient, attirant des propriétaires de yachts du monde entier séduits par les eaux clémentes et le climat idyllique du golfe Persique. Les visiteurs du Monaco Yacht Show ont eu l’opportunité de découvrir le portefeuille résidentiel Dorchester Collection, Dubai d’OMNIYAT, une collection de chefs-d’œuvre architecturaux situés sur les fronts de mer les plus prestigieux de Dubaï, notamment Palm Jumeirah et Marasi Bay. Ils ont également bénéficié de conseils d’investissement personnalisés lors de consultations privées avec l’équipe d’experts immobiliers d’OMNIYAT.

Sublimer l’art de vivre ultra-luxueux en bord de mer

OMNIYAT a affirmé son positionnement dans l’ultra-luxe avec l’achèvement de One at Palm Jumeirah, Dorchester Collection, Dubai, une résidence iconique en front de mer qui a battu des records de ventes dès son lancement. Ce succès a été suivi par AVA, ORLA et The ALBA, des projets emblématiques sur Palm Jumeirah offrant une expérience de vie inégalée au bord de l’eau.

En amenant le front de mer au cœur de Dubaï, OMNIYAT a renforcé son partenariat avec Dorchester Collection pour transformer Marasi Bay en une destination ultra-luxueuse, structurée autour d’une marina privée, d’un yacht club et d’une île.

Les projets d’OMNIYAT à Marasi Bay suscitent déjà un grand intérêt, à commencer par The Lana et Lana Residences, Dorchester Collection, Dubai, le premier projet hôtelier de l’entreprise géré par Dorchester Collection. Désormais entièrement vendu, l’attention se porte sur les projets voisins, VELA et VELA Viento, également gérés par Dorchester Collection, et bénéficiant d’un accès exclusif aux services haut de gamme de la baie.

