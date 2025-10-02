Credit Finance Ltd stellt auf der Sibos 2025 NOVA vor: 15.000 globale Führungskräfte applaudieren begeistert, während Investoren mit Milliardensummen ihr Vertrauen zeigen

FRANKFURT, Deutschland, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem wegweisenden Moment für die Zukunft der Finanzinfrastruktur hat Credit Finance Ltd während einer Live-Videokonferenz auf der SWIFT Sibos 2025 seine Flaggschiff-Plattform NOVA vorgestellt. Vor über 15.000 internationalen Führungskräften aus der Finanzwelt hielt CEO Leonardo Bonetti eine visionäre Keynote, die mit Standing Ovations und sofortigem Investoreninteresse endete. Die Zusagen überschritten innerhalb weniger Stunden die Milliardenmarke.

Die Übertragung an Institutionen auf fünf Kontinenten verdeutlichte die transformativen Möglichkeiten von NOVA in den Bereichen grenzüberschreitende Abwicklung, Blockchain-basierte Compliance und KI-gestützte Liquiditätsoptimierung. Bonetti stellte NOVA als „das Fundament einer neuen Ära von Vertrauen, Geschwindigkeit und Transparenz in der globalen Finanzwelt“ vor.

„NOVA ist mehr als nur eine Plattform – es ist ein strategischer Quantensprung“, erklärte Bonetti. „Wir haben ein System entwickelt, das regulatorische Komplexität meistert, mit der Nachfrage von Institutionen skaliert und Fintech-Innovation vorantreibt.“

Im Rahmen der Präsentation zeigte eine Live-Demo die modulare Architektur von NOVA mit nahtloser Anbindung an Altsysteme und voller Unterstützung des ISO-20022-Standards. Die Delegierten zeigten sich besonders beeindruckt von der Predictive-Analytics-Engine, die Echtzeit-Einblicke in Transaktionsflüsse, Risikopositionen und die regulatorische Harmonisierung über unterschiedliche Jurisdiktionen hinweg ermöglicht.

Die Reaktion der Finanzwelt war unmittelbar und eindeutig: Führungskräfte von Zentralbanken, Tier-1-Instituten und Venture-Capital-Fonds lobten die Klarheit, Skalierbarkeit und strategische Weitsicht von NOVA. Die Standing Ovations nach Bonettis Schlussworten machten deutlich, wie stark die Plattform bei Entscheidungsträgern ankommt, die auf der Suche nach einer robusten und zukunftssicheren Infrastruktur sind.

Im Anschluss an die Veranstaltung nahm die Begeisterung der Investoren Fahrt auf: Die Frühzusagen für die globale Einführung von NOVA beliefen sich bereits auf über 10 Milliarden US-Dollar. Credit Finance Ltd bestätigte, dass der gestaffelte Rollout im ersten Quartal 2026 mit Pilotprogrammen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika beginnt.

„Auf diese Art von Infrastruktur haben Finanzsysteme weltweit gewartet“, so ein Senior Partner einer führenden globalen Investmentfirma. „NOVA antizipiert die Zukunft nicht nur, sondern gestaltet sie.“

Während der Sibos wird Credit Finance Ltd zudem technische Deep-Dives und Investoren-Briefings anbieten, um die Roadmap von NOVA zu vertiefen, darunter die Integration mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), ESG-gebundenen Instrumenten und Echtzeit-Treasury-Lösungen.

Mit NOVA unterstreicht Credit Finance Ltd seine Rolle als Katalysator für die Transformation der Finanzwelt durch den Aufbau einer sicheren, inklusiven und zukunftsorientierten Infrastruktur.

