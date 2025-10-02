Credit Finance Ltd lance NOVA lors du Sibos 2025 : ovation généralede 15 000 leaders mondiaux alors que les investisseurs manifestent leur confiance à hauteur d’un milliard de dollars

FRANCFORT, Allemagne, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À un moment décisif pour l’avenir des infrastructures financières, Credit Finance Ltd a dévoilé sa plateforme phare, NOVA, lors d’une vidéoconférence en direct au SWIFT Sibos 2025. Devant plus de 15 000 leaders financiers internationaux, le PDG Leonardo Bonetti a prononcé un discours visionnaire qui s’est conclu par des applaudissements nourris et un engouement immédiat des investisseurs, avec des engagements dépassant le milliard de dollars en seulement quelques heures.

Diffusé en direct auprès d’institutions réparties sur cinq continents, le lancement a mis en avant les capacités transformatrices de NOVA en matière de règlements transfrontaliers, de conformité basée sur la blockchain et d’optimisation de la liquidité grâce à l’intelligence artificielle. M. Bonetti a présenté NOVA comme « l’infrastructure clé d’une nouvelle ère de confiance, de rapidité et de transparence dans la finance mondiale ».

« NOVA n’est pas seulement une plateforme — c’est un véritable bond stratégique », a déclaré M. Bonetti. « Nous avons conçu un système capable de s’adapter à la complexité réglementaire, de suivre la croissance des institutions et de stimuler l’innovation fintech. »

La présentation incluait une démonstration en direct de l’architecture modulaire de NOVA, mettant en avant son interopérabilité avec les systèmes existants et sa compatibilité avec les normes ISO 20022. Les délégués ont été particulièrement impressionnés par le moteur d’analytique prédictive de NOVA, qui fournit des informations en temps réel sur les flux de transactions, l’exposition aux risques et la conformité réglementaire dans différents pays.

La réaction de la communauté financière a été immédiate et enthousiaste. Des dirigeants de banques centrales, d’institutions majeures et de fonds de capital-risque ont salué la clarté, l’évolutivité et la vision stratégique de NOVA. L’ovation consécutive au discours de clôture de M. Bonetti a souligné l’intérêt que suscite cette plateforme auprès des dirigeants à la recherche d’une infrastructure résiliente et pérenne.

L’enthousiasme des investisseurs s’est accru après l’événement, les engagements initiaux dépassant les 10 milliards de dollars pour le déploiement mondial de NOVA. Credit Finance Ltd a confirmé que le déploiement progressif débutera au premier trimestre 2026, des programmes pilotes étant déjà en cours en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

« C’est le type d’infrastructure que les systèmes financiers mondiaux attendaient », a indiqué un associé principal d’une société d’investissement mondiale de premier plan. « NOVA ne se contente pas d’anticiper l’avenir, elle le construit. »

Tout au long du Sibos, Credit Finance Ltd organisera des sessions techniques approfondies et des réunions d’information à l’intention des investisseurs pour présenter la feuille de route de NOVA, notamment les intégrations avec les monnaies numériques des banques centrales (CBDC), les instruments liés aux critères ESG et les solutions de trésorerie en temps réel.

Avec NOVA, Credit Finance Ltd confirme son rôle de catalyseur de la transformation financière, en développant une infrastructure sécurisée, inclusive et prête à relever les défis de demain.

Coordonnées :

press@creditfinanceltd.me

Credit Finance Ltd