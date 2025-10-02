Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, jeudi 2 octobre 2025 – 17h45

gresb : un très bon premier rating pour argan

ARGAN, unique foncière française de DEVELOPPEMENT et de LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée en Bourse, poursuit le déploiement de sa feuille de route ESG et annonce aujourd’hui avoir intégré avec succès le référentiel GRESB (notation de référence du secteur immobilier) avec une note de 83/100 ; ce qui constitue un excellent point d’entrée.

Le GRESB, qui fait référence en matière d’évaluation des pratiques ESG dans l’immobilier, attribue une très bonne première note à ARGAN de 83 sur 100 pour sa campagne 2025, sur la base des réalisations 2024.

Au-delà de la qualité du reporting extra-financier d’ARGAN, cette première évaluation récompense, tout particulièrement, les efforts réalisés en moins de deux ans dans le cadre de la feuille de route ESG 2023-2030 en matière de :

Réduction des consommations énergétiques et de l’empreinte carbone associée , avec, par exemple, une baisse de 25% des émissions de CO 2 de scope 3 liées à l’énergie utilisée au sein de nos entrepôts entre 2022 (année de référence) et fin 2024 ;

, avec, par exemple, une (année de référence) et ; Déploiement de l’entrepôt Aut0nom® , premier entrepôt qui produit de l’énergie verte sur site destinée à l’autoconsommation des locataires , avec, dorénavant, une certification systématique des nouveaux développements au label « BREEAM Excellent » ;

, , avec, dorénavant, ; Renforcement continu des engagements pris en faveur d’une bonne gouvernance ESG, du déploiement des meilleurs standards d’éthique des affaires ou encore de droits humains et de bien-être au travail.





Au-delà des sites déjà certifiés (plus de 50 % du parc), ARGAN vise une certification BREEAM « in-use » de l’ensemble de ses sites existants d’ici 5 ans.

En complément du rating GRESB, ARGAN voit ses efforts ESG reconnus par l’Etat français et la BPI.

Les engagements et les réalisations en matière de préservation de la biodiversité sur ses sites ont été reconnus par l’attribution du label « Entreprises engagées pour la nature » , décerné par l’État français au travers de l’Office français de la biodiversité (OFB).

, décerné par l’État français au travers de l’Office français de la biodiversité (OFB). ARGAN annonce également avoir intégré la Communauté du « Coq Vert » lancée par Bpifrance, en partenariat avec l’ADEME et le ministère de la Transition Ecologique, et ainsi rejoindre un réseau de plus de 3 000 entreprises françaises engagées pour le climat et menant des actions exemplaires.

Pour davantage d’informations sur les engagements et réalisations ESG d’ARGAN, le rapport ESG 2025 est accessible sur le site internet argan.fr sous la rubrique « Engagements ESG ».

---------------------------------------------------------------------------------

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 30 juin 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,0 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 210 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 30/06/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que le GRESB (note de

83/100) Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





Francis Albertinelli – Directeur Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr

www.argan.fr







Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@citigatedewerogerson.com

Pièce jointe