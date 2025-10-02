TOUAX : droits de vote au 30 septembre 2025

 | Source: TOUAX TOUAX

INFORMATION REGLEMENTEE        Paris, 2 octobre 2025 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Déclaration d’actions et de droits de vote

 

Déclaration d’actions et de droits de vote en application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du règlement général de l’AMF.

Dénomination sociale de l’émetteur : TOUAX SCA (Euronext Growth Paris : ALTOU)

DateNombre total d’actions composant le capitalNombre total des droits de voteNombre total de droits de vote exerçables*
30 septembre 20257 011 5478 364 3308 326 855

* déduction faite des actions privées de droits de vote

*******

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All Shares, CAC® All-Tradable, Euronext Growth All-Share et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX        SEITOSEI ● ACTIFIN
Fabrice & Raphaël WALEWSKI        Ghislaine Gasparetto
Gérants        
touax@touax.com        ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com
www.touax.com        Tel : +33 1 56 88 11 11
Tel : +33 1 46 96 18 00        

Pièce jointe


Attachments

communiqué 2 octobre 2025 - droits de vote au 30 septembre 2025

Recommended Reading