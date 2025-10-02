Datavault AI Menandatangani Nota Kesepahaman dengan Korea Aerospace University untuk Memelopori Kredensial Digital dan Inovasi Kedirgantaraan

BEAVERTON, Oregon, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam visualisasi, valuasi, dan monetisasi data berbasis kecerdasan buatan, hari ini mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Korea Aerospace University (KAU) untuk mendorong pendidikan, penelitian, serta kolaborasi global dalam bidang kredensial kedirgantaraan, dengan implikasi bagi dunia penerbangan di Korea maupun secara global.

Berlokasi di Goyang, Korea Selatan, KAU dikenal sebagai institusi yang unggul dalam bidang teknik dan inovasi kedirgantaraan. Sejak didirikan pada tahun 1952, KAU sepenuhnya berkomitmen untuk mencetak para ahli dan profesional masa depan guna mendukung industri kedirgantaraan di Korea Selatan.

Perjanjian ini menetapkan kerja sama dalam bidang:

Penerapan platform VerifyU milik Datavault AI untuk kredensial digital pertama di Korea, mencakup verifikasi identitas pilot secara real-time serta penilaian kemampuan menggunakan mesin simulasi untuk berbagai tipe pesawat. Inisiatif ini menjawab lonjakan kebutuhan industri, di mana analis mencatat permintaan penerbangan pribadi global naik 3,8% dari tahun ke tahun pada 2025, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 5,2% di Amerika Utara.

Riset bersama ini memanfaatkan komputasi super kuantum dan kembaran digital untuk mengoptimalkan desain kedirgantaraan, sekaligus meningkatkan manajemen pesawat dan antarmuka manusia-mesin.

KAU dan Datavault AI menyelenggarakan forum akademik untuk membuka ruang kolaborasi data dengan para pemimpin kedirgantaraan, di mana kecerdasan buatan memperkuat kapabilitas data generasi berikutnya melalui pemodelan prediktif dan verifikasi yang aman.



Inisiatif ini memperkuat momentum Datavault AI, setelah sebelumnya Perusahaan mengumumkan investasi sebesar 150 juta dolar AS dari Scilex untuk membangun superkomputer. Jenis komputer ini dirancang untuk mendukung pengembangan pertukaran data independen (IDE), Real World Assets (RWA), serta pasar kembaran digital. Upaya tersebut diperkuat melalui kemitraan dengan IBM yang memanfaatkan WatsonX untuk merevolusi berbagi data generasi berikutnya, termasuk valuasi, penilaian, dan penetapan harga. Langkah ini membuka peluang atas aset yang bersifat tetap sekaligus dapat dimonetisasi bagi berbagai industri, termasuk penerbangan.

Platform berpaten milik Datavault AI yang terintegrasi dengan IBM WatsonX menghadirkan pertukaran data secara aman dan real-time. Teknologi ini memungkinkan terciptanya kembaran digital yang merefleksikan aset fisik untuk mendukung simulasi kinerja senjata dengan presisi tinggi. Seperti yang ditegaskan Brigjen Angkatan Udara AS, Heath Collins mengenai peran kembaran digital dalam teknologi hipersonik, teknologi ini menghadirkan “fokus, sumber daya, kelincahan, dan keterbukaan yang luar biasa" untuk mempercepat inovasi pertahanan. Kini, penerapannya juga meluas ke sektor kedirgantaraan sipil guna mewujudkan operasi penerbangan yang lebih aman dan cerdas.

“Kontrak ini menempatkan Datavault AI pada posisi strategis untuk menghadirkan sistem kredensial yang tepercaya dan dapat diskalakan bagi para pilot di seluruh dunia, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penerbangan komersial maupun pribadi,” ujar Nathaniel Bradley, Direktur Utama Datavault AI. Strategi VerifyU kami, yang didukung teknologi kecerdasan buatan canggih, memverifikasi kapabilitas manusia maupun mesin sekaligus menjaga integritas di lingkungan dengan tingkat risiko tinggi,” tambahnya.

Hee-Young Hurr, Presiden KAU, menyatakan, “Bermitra dengan Datavault AI membekali mahasiswa kami untuk menghadapi masa depan kedirgantaraan yang berbasis data, dengan memadukan komputasi kuantum dan kembaran digital guna memelopori pelatihan yang aman dan inovatif.”

Darrell Jung, Country Manager Datavault AI Korea, menyatakan, “Kolaborasi dengan KAU mempercepat kepemimpinan Korea dalam kredensial penerbangan yang terverifikasi. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat berkolaborasi dengan Sonia, Nate, dan Presiden Hee-Young Hurr dalam kemitraan bersejarah ini. Bersama-sama, kami memadukan kepemimpinan, visi, dan teknologi untuk menempatkan Datavault AI di garis depan kredensial dan inovasi kedirgantaraan. Momentum yang kami bangun bersama KAU ini tidak hanya akan berdampak di Korea, tetapi juga di seluruh industri penerbangan global.”

Sonia Choi, Direktur Pemasaran Datavault AI, menyatakan, “Kami sangat antusias dapat bekerja sama dengan Korea Aerospace University dalam inisiatif terobosan ini. Kontrak ini tidak hanya mendorong kemajuan kredensial digital yang aman dan inovasi kedirgantaraan di Korea, tetapi juga menunjukkan betapa kuatnya kolaborasi global dalam membentuk masa depan penerbangan dan identitas digital. Dengan menggabungkan keunggulan akademik KAU dan teknologi berpaten milik Datavault AI, kami menciptakan sebuah model yang dapat diterapkan secara global.”

Upacara penandatanganan berlangsung di KAU, berlokasi di Goyang, Korea Selatan, pada 29 September 2025.

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data berbasis kecerdasan buatan, valuasi, dan monetisasi aset. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan komputasi berkinerja tinggi guna menyediakan solusi untuk persepsi data berdasarkan pengalaman, valuasi, dan monetisasi secara aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari lebih lanjut di tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Tentang VerifyU

VerifyU adalah pemimpin tepercaya dalam solusi verifikasi identitas bagi institusi akademik, bisnis, dan organisasi di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, VerifyU menawarkan alat yang aman, efisien, dan ramah pengguna untuk menyederhanakan proses, meningkatkan kepercayaan, serta memastikan kepatuhan. Pelajari lebih lanjut tentang VerifyU di sini.

Tentang Korea Aerospace University

KAU, berlokasi di Goyang, Korea Selatan, unggul dalam bidang teknik kedirgantaraan dan inovasi. Sejak didirikan pada tahun 1952, Korea Aerospace University (KAU) sepenuhnya berkomitmen untuk mencetak para ahli dan profesional masa depan guna mendukung industri kedirgantaraan di Korea Selatan. KAU telah mendidik mahasiswanya dengan penekanan kuat pada globalisasi dan teknologi baru, sehingga lulusan kami tetap kompetitif di bidangnya. Lulusan KAU telah memainkan peran penting dalam menjadikan Korea Selatan sebagai pasar transportasi udara terbesar ke-6 dan sebagai kekuatan luar angkasa terkemuka, termasuk dalam keberhasilan pengembangan roket NARO.

Kurikulum di KAU mencakup berbagai sektor, mulai dari desain dan teknik pesawat terbang/pesawat antariksa hingga penerbangan, pengendalian lalu lintas udara, logistik kargo udara, dan manajemen maskapai/bandara. Kami telah menjalin kemitraan dengan perusahaan global seperti Airbus, Boeing, GE, dan Lockheed Martin untuk keperluan penelitian serta berbagai program lainnya.

Masa depan dirgantara bergerak dengan cepat dan dramatis seiring kemajuan kecerdasan buatan, UAV, dan teknologi lainnya. KAU akan terus berupaya penuh untuk memastikan lulusan kami memiliki keunggulan kompetitif di bidang kedirgantaraan. Melalui pendidikan yang menyeluruh dan terintegrasi, mahasiswa mendapatkan peluang untuk memperluas wawasannya.

KAU menyambut semua calon mahasiswa yang ingin melangkah maju untuk menantang industri kedirgantaraan, masa depan, dan dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi: https://kau.ac.kr/english/index/main.php.

