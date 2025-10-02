データボルトAI (Datavault AI)、韓国航空宇宙大学と基本合意書を締結し、デジタル資格認定と航空宇宙イノベーションの先駆者に

オレゴン州ビーバートン発, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN経由 -- データの可視化、価値評価、収益化技術におけるリーディングカンパニーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.)(NASDAQ: DVLT) は本日、航空宇宙分野の資格認定における教育、研究、国際協力を推進することを目的とした、韓国航空宇宙大学 (Korea Aerospace University, KAU) との基本合意書に署名したことを発表した。これは、韓国と世界の航空業界の双方に影響を与えるものである。

韓国・高陽市に拠点を置くKAUは、航空宇宙工学とイノベーションにおいて卓越している。 1952年の設立以来、KAUは、韓国の航空宇宙業界を支える未来のエキスパートとプロフェッショナルの育成に完全に専念してきた。

今回の合意により次の取り組みでの協力関係が確立される。

これは、データボルトAIの機運に乗じたものであり、それには同社が以前発表したサイレックス (Scilex) による1億5,000万ドル (約220億6,000万円) の投資が含まれる。この投資は、独立データ交換 (IDE)、リアルワールドアセット (RWA)、デジタルツイン市場を推進するためのスーパーコンピュータの構築を目的としており、データボルトAIのIBMとの提携に基づきWatsonXを活用して、次世代のデータ共有、評価、スコアリング、価格設定に革命をもたらし、航空業界などの業界に向けて不変で収益化可能な資産を解き放つものである。

データボルトAIの特許取得済みプラットフォームは、IBM WatsonXと統合され、安全なリアルタイムデータ交換を実現。完璧な武器性能シミュレーションのために、物理資産を反映したデジタルツインを可能にする。 米空軍のヒース・コリンズ (Heath Collins) 准将は、極超音速兵器におけるデジタルツインの役割について、それは「驚異的なフォーカス、リソース、機敏性、開放性」を提供し、防衛分野のイノベーションを加速させ、現在はより安全でスマートな運航のために、民間航空宇宙分野にも拡大している、と強調した。

「この契約により、データボルトAIは、商用航空およびプライベート航空のブームの中で、世界中のパイロットに信頼性の高い、拡張性のある資格認定を提供する体制が整います」と、データボルトAIのCEOのネイサン・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べている。 「当社のVerifyU戦略は、高度なAI技術を活用し、人と機械の適性を確認し、高リスク環境における完全性を確保することです」と同氏は付け加えている。

KAU学長のヒヨン・ハー (Hee-Young Hurr) は、次のように述べている。「データボルトAIとの提携により、量子コンピューティングとデジタルツインを融合させて、安全で革新的なトレーニングを他に先駆けて開発することで、学生は航空宇宙分野のデータ主導の未来に向けた能力を身につけることができます」。

データボルトAIの韓国カントリーマネージャーのダレル・チョン (Darrell Jung) は、次のように述べている。「KAUとの提携により、韓国は航空資格認定分野における主導的立場を加速させます。 この画期的な提携において、ソニア (Sonia)、ネイト (Nate)、そしてヒヨン・ハー学長と共に働けることを光栄に思います。 私たちは協力して、リーダーシップ、ビジョン、テクノロジーを融合させ、データボルトAIを航空宇宙分野の資格認定とイノベーションの最前線に位置づけます。 KAUとの提携によりもたらされる勢いは、韓国だけでなく世界の航空業界に波及するでしょう」。

データボルトAIの最高マーケティング責任者であるソニア・チョイ (Sonia Choi) は、次のように述べている。「この画期的な取り組みにおいて、韓国航空宇宙大学と協力できることを大変嬉しく思います。 この契約は、韓国における安全なデジタル資格認定と航空宇宙分野のイノベーションを推進するだけでなく、航空とデジタルIDの未来を形作る際の、グローバルな提携の力を示すものです。 KAUの学術分野の卓越性とデータボルトAIの特許取得済み技術を組み合わせることで、世界規模で拡大可能なモデルを構築しています」。

2025年9月29日、韓国・高陽市のKAUにて調印式が行われた。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™)(NASDAQ: DVLT) は、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門およびデータサイエンス部門における協働的なアプローチを通じて、包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、ハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness)(NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。 データボルトAIに関する詳細は www.dvlt.ai を参照されたい。

VerifyUについて

VerifyUは、世界中の教育機関、企業、組織向けの本人確認ソリューションの信頼できるリーダーである。 VerifyUは、最先端技術を活用することで、安全で効率的かつユーザーフレンドリーなツールを提供し、プロセスの合理化、信頼性の向上、コンプライアンスの確保を実現する。 VerifyUの詳細については、こちらを参照されたい。

韓国航空宇宙大学について

韓国・高陽市にある韓国航空宇宙大学 (KAU) は、航空宇宙工学とイノベーションにおいて卓越している。 1952年の設立以来、KAUは、韓国の航空宇宙業界を支える未来のエキスパートとプロフェッショナルの育成に完全に専念してきた。 KAUは、卒業生が業界で競争力を維持できるよう、グローバル化と新技術に重点を置いた教育を学生に提供してきた。 KAUの卒業生は、韓国を世界第6位の航空旅客輸送市場および宇宙大国にする上で重要な役割を果たしており、それにはナロ (NARO) ロケットの開発成功も含まれる。

KAUのカリキュラムは、航空機／スペースクラフトの設計・エンジニアリングから、フライト、航空交通管制、航空貨物物流、航空会社／空港管理に至るまで、幅広い分野を網羅している。 同校は、研究目的やさまざまなプログラムのために、エアバス (Airbus)、ボーイング (Boeing)、GE、ロッキードマーティン (Lockheed Martin) などのグローバル企業と提携している。

人工知能や無人航空機 (UAV) などの進歩により、航空宇宙の未来は急速かつ劇的に変化している。 KAUは、知見を広げる機会を導く包括的かつ統合的な教育を提供することにより、卒業生が業界において競争力を維持できるよう今後も全力を尽くす。

KAUは、航空宇宙業界、未来、そして世界に挑戦するための一歩を踏み出したいと願うすべての志願者を歓迎する。 詳細は、https://kau.ac.kr/english/index/main.phpを参照されたい。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券関連法の意義の範囲内における「将来の見通しに関する記述」が含まれている。 「予想する」、「予定する」、「見込む」、「継続する」などの単語、それらの変化形、および類似の将来または条件付きの表現は、将来の見通しに関する記述を識別するためのものである。 このような将来の見通しに関する記述には、本プレスリリースにおける同社の事業機会および見通し、戦略、将来の収益予測、ライセンス施策、特許関連施策、ならびに特許技術の実装成功に関する記述が含まれており、これらは同社および経営陣が合理的と判断する推定および仮定に基づいているが、本質的に不確実性を伴うものである。 読者におかれては、これらの将来の見通しに関する記述に過度な信頼を寄せないようご注意いただきたい。 実際の結果は、これらの将来の見通しに関する記述により示唆された内容と大きく異なる可能性があり、これは以下を含むがそれに限定されないさまざまなリスクおよび不確実性に起因する。すなわち、同社が発行済みおよび許可通知を受けたすべての知的財産を適切に活用できるかどうかに関するリスク、取得した資産を用いて市場シェアを拡大できるかどうかに関するリスク、本プレスリリースで言及された各種特許によって新たな収益源を創出できるかどうかに関するリスク、同社の現在の流動性状況および継続的な事業運営を支えるための追加資金調達の必要性、一般的な市場、経済、その他の環境、継続企業としての存続可能性、NASDAQにおける普通株式の上場維持に関する能力、コスト管理および業務・予算計画の遂行能力、財務目標の達成能力、同社の技術をライセンシーが自社製品に実装する程度（実装する場合）およびそのような実装のスケジュール、技術革新および知的財産に関連するリスク、ならびに米国証券取引委員会に提出された同社の届出書類により詳細に説明されているその他のリスクが含まれる。 本プレスリリースに含まれる情報は、本プレスリリースの日付時点で提供されているものであり、同社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事その他に基づいて本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述を更新するいかなる義務も負わない。

