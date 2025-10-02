Datavault AI Menandatangani MOU dengan Universiti Aeroangkasa Korea untuk Menerajui Inovasi Pengecaman Digital dan Aeroangkasa

BEAVERTON, Oregon, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam visualisasi data, penilaian dan pengewangan berasaskan AI, hari ini mengumumkan bahawa ia telah menandatangani memorandum persefahaman dengan Universiti Aeroangkasa Korea (KAU) untuk memacu pendidikan, penyelidikan serta kerjasama global dalam pengecaman kelayakan aeroangkasa, dengan implikasi untuk Korea dan industri penerbangan global.

KAU yang berpusat di Goyang, Korea Selatan, cemerlang dalam kejuruteraan dan inovasi aeroangkasa. Sejak penubuhannya pada tahun 1952, KAU kekal komited sepenuhnya dalam melahirkan pakar serta profesional masa depan bagi menyokong industri aeroangkasa di Korea Selatan.

Perjanjian ini menetapkan kerjasama dalam bidang berikut:

Penggunaan platform VerifyU oleh Datavault AI untuk pelaksanaan pengecaman digital pertama Korea, termasuk pengesahan identiti juruterbang secara masa nyata serta penilaian kecekapan mesin simulasi bagi pelbagai jenis pesawat. Inisiatif ini bertujuan memenuhi permintaan yang semakin meningkat dalam sektor penerbangan peribadi, yang menurut laporan penganalisis, mencatatkan lonjakan global sebanyak 3.8% tahun ke tahun pada 2025, dengan Amerika Utara menyumbang pertumbuhan tertinggi iaitu 5.2%.

Penyelidikan bersama mengenai superkomputer kuantum dan kembar digital untuk mengoptimumkan reka bentuk aeroangkasa, sekali gus mempertingkatkan pengurusan pesawat dan antara muka manusia-mesin.

Penganjuran acara akademik untuk menggalakkan kerjasama data dengan pemimpin industri aeroangkasa, di mana AI memperhalusi keupayaan data generasi baharu melalui pemodelan ramalan dan pengesahan yang selamat.



Langkah ini memperkukuh momentum Datavault AI, termasuk pelaburan Scilex bernilai AS$150 juta yang diumumkan sebelum ini bagi pembinaan superkomputer untuk memperkasa pertukaran data bebas (IDE), Aset Dunia Sebenar (RWA) dan pasaran kembar digital. Usaha ini turut diperkukuh oleh kerjasama strategik dengan IBM melalui platform WatsonX, yang bertujuan merevolusikan perkongsian data generasi baharu, penilaian, pemarkahan dan penetapan harga—sekali gus membuka potensi aset kekal yang boleh dimanfaatkan untuk menjana nilai dalam industri seperti penerbangan.

Platform berpaten Datavault AI yang diintegrasikan dengan IBM WatsonX memperkasakan pertukaran data secara masa nyata yang selamat, membolehkan penciptaan kembar digital yang mencerminkan aset fizikal bagi simulasi prestasi senjata yang tepat dan lancar. Seperti yang ditekankan oleh Brigedier Jeneral Heath Collins dari Tentera Udara Amerika Syarikat mengenai peranan kembar digital dalam teknologi hipersonik, teknologi ini menawarkan “tumpuan luar biasa, sumber yang mencukupi, kecekapan serta keterbukaan” untuk mempercepatkan inovasi pertahanan—kini diperluaskan kepada sektor aeroangkasa awam bagi operasi penerbangan yang lebih selamat dan pintar.

“Kontrak ini meletakkan Datavault AI dalam kedudukan untuk menyediakan sistem pengecaman kelayakan yang dipercayai dan boleh diskalakan kepada juruterbang global, sejajar dengan pertumbuhan pesat industri penerbangan komersial dan peribadi,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Strategi VerifyU kami, yang dikuasakan oleh teknologi AI canggih, mengesahkan kecekapan manusia dan mesin, serta memastikan integriti dalam persekitaran berisiko tinggi,” tambah beliau.

Hee-Young Hurr, Presiden KAU, menyatakan, “Bekerjasama dengan Datavault AI melengkapkan pelajar kami untuk masa depan aeroangkasa yang dipacu data, menggabungkan pengkomputeran kuantum dengan kembar digital untuk menerajui latihan yang selamat dan inovatif.”

Darrell Jung, Pengurus Negara Datavault AI Korea, menyatakan, “Kerjasama dengan KAU mempercepatkan kepimpinan Korea dalam pengecaman kelayakan penerbangan yang disahkan. Adalah satu penghormatan untuk bekerjasama dengan Sonia, Nate dan Presiden Hee-Young Hurr dalam kerjasama bersejarah ini. Bersama-sama, kami menggabungkan kepimpinan, visi dan teknologi untuk meletakkan Datavault AI di barisan hadapan dalam pengecaman kelayakan dan inovasi aeroangkasa. Momentum yang kami bina bersama KAU ini bukan sahaja akan memberi kesan di Korea, tetapi juga merentasi industri penerbangan global.”

Sonia Choi, Ketua Pegawai Pemasaran Datavault AI, berkata, “Kami amat berbesar hati untuk bekerjasama dengan Universiti Aeroangkasa Korea dalam inisiatif yang berimpak tinggi ini. Kontrak ini bukan sahaja memajukan sistem kelayakan pengecaman digital yang selamat dan inovasi aeroangkasa di Korea, tetapi turut menyerlahkan kekuatan kerjasama global dalam membentuk masa depan penerbangan dan identiti digital. Dengan menggabungkan kecemerlangan akademik KAU dan teknologi berpaten Datavault AI, kami sedang membina satu model yang boleh dikembangkan ke peringkat antarabangsa.”

Majlis menandatangani perjanjian telah berlangsung di KAU, goyang, korea selatan pada 29 september 2025.

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, Oregon. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Perihal VerifyU

VerifyU merupakan peneraju yang dipercayai dalam penyelesaian pengesahan identiti untuk institusi akademik, perniagaan dan organisasi di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, VerifyU menawarkan alat yang selamat, cekap serta mesra pengguna untuk memperkemas proses, meningkatkan kepercayaan dan memastikan pematuhan. Ketahui lebih lanjut tentang VerifyU di sini.

Perihal Universiti Aeroangkasa Korea

KAU yang terletak di Goyang, Korea Selatan, cemerlang dalam bidang kejuruteraan dan inovasi aeroangkasa. Sejak penubuhannya pada tahun 1952, Universiti Aeroangkasa Korea (KAU) telah komited sepenuhnya untuk melahirkan pakar dan profesional masa depan bagi menyokong industri aeroangkasa di Korea Selatan. KAU memberi penekanan besar terhadap globalisasi dan teknologi baharu dalam pendidikan, agar graduan kami kekal berdaya saing dalam bidang ini. Graduan KAU telah memainkan peranan penting dalam menjadikan Korea Selatan sebagai pasaran pengangkutan udara ke-6 terbesar di dunia dan kuasa angkasa terkemuka, termasuk kejayaan pembangunan roket NARO.

Kurikulum di KAU merangkumi pelbagai sektor, daripada reka bentuk dan kejuruteraan pesawat/kapal angkasa, penerbangan, kawalan trafik udara, logistik kargo udara, hinggalah kepada pengurusan syarikat penerbangan dan lapangan terbang. Kami telah menjalin kerjasama dengan syarikat global seperti Airbus, Boeing, GE dan Lockheed Martin untuk tujuan penyelidikan dan pelbagai program.

Masa depan industri aeroangkasa sedang berubah dengan pantas dan ketara melalui kemajuan dalam kecerdasan buatan, UAV dan teknologi lain. KAU akan terus berusaha sepenuhnya untuk memastikan graduan kami memiliki kelebihan daya saing melalui pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu, yang membuka peluang dan memperluas wawasan mereka.

KAU mengalu-alukan semua pemohon yang ingin melangkah maju untuk mencabar industri aeroangkasa, masa depan dan dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://kau.ac.kr/english/index/main.php.

