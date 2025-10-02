Datavault AI 与 Korea Aerospace University 签署谅解备忘录，共同推动数字凭证和航空航天创新

俄勒冈州比弗顿, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- IBN 发布 -- AI 数据可视化、估值与变现领域的领先企业 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 今日宣布，已与 Korea Aerospace University (KAU) 签署谅解备忘录，旨在推动航空航天资质认证的教育、研究与全球合作，此举对韩国及全球航空业均具有重要意义。

KAU 位于韩国高阳市，在航空航天工程与创新领域表现出色。 自 1952 年成立以来，KAU 一直致力于培养未来的专家与专业人才，以支持韩国的航空航天产业发展。

该协议明确了以下合作领域：

部署 Datavault AI 的 VerifyU 平台，用于韩国首个数字化资质认证项目，包括实时飞行员身份验证以及针对多种机型的模拟器能力评估。 此举有助于满足该行业不断增长的需求。据分析师报告，2025年全球私人航空需求同比上升3.8%，其中北美市场增幅为5.2%。

共同开展量子超算与数字孪生的联合研究，优化航空航天设计，提升飞机管理效率和人机交互界面性能。

举办学术活动，促进与航空航天领域龙头的数据合作，利用 AI 通过预测建模与安全验证提升下一代数据能力。



这一举措延续了 Datavault AI 的发展势头，包括公司此前宣布为 Scilex 投资 1.5 亿美元，用于构建超级计算机，以推动其独立数据交换 (IDE)、真实世界资产 (RWA) 及数字孪生市场的发展。同时，公司借助与 IBM 的合作，利用 WatsonX 变革下一代数据共享、估值、评分与定价，为航空等行业释放不可篡改且可变现的资产价值。

Datavault AI 的专利平台与 IBM WatsonX 集成，实现安全的实时数据交换，使数字孪生能够真实反映实体资产，从而进行精准的武器性能模拟。 正如美国空军准将 Heath Collins 强调数字孪生在高超音速领域的作用时所指出的，它们带来了“极大的专注力、资源、敏捷性和开放性”，可加速国防创新，如今这一技术正扩展至民用航空，实现更安全、更智能的飞行运营。

Datavault AI CEO Nathaniel Bradley 表示：“在民用及私人航空蓬勃发展的背景下，通过此合同，Datavault AI 可提供可信赖且可扩展的全球飞行员资质认证服务。” 他补充道：“我们的 VerifyU 战略依托先进的 AI 技术，能够验证人员与设备的能力，并在高风险环境中确保系统的完整性与可靠性。”

KAU 校长 Hee-Young Hurr 表示：“与 Datavault AI 的合作将帮助我们的学生为航空航天数据驱动的未来做好准备，把量子计算与数字孪生技术相结合，开创安全且创新的培训模式。”

Datavault AI 韩国区经理 Darrell Jung 表示：“与 KAU 的合作将推动韩国在认证航空资质领域走在前列。 能够与 Sonia、Nate 以及 Hee-Young Hurr 校长共同开展这一具有里程碑意义的合作，我们深感荣幸。 我们携手融合领导力、愿景与技术，使 Datavault AI 处于航空航天资质认证与创新领域的最前沿。 我们与 KAU 携手打造的这一发展势头，不仅将在韩国产生影响，也将辐射至全球航空业。”

Datavault AI CMO Sonia Choi 表示：“非常高兴能与 Korea Aerospace University 在这一开创性项目上展开合作。 这份合同不仅推动了韩国在数字身份认证和航空航天创新方面的发展，也彰显了全球协作在塑造航空及数字身份未来中的关键作用。 通过将 KAU 的学术优势与 Datavault AI 的专利技术相结合，我们将打造出一个可在全球推广的范本。”

签约仪式于 2025 年 9 月 29 日在韩国高阳市的 KAU 举行。

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在引领 AI 驱动的数据应用体验、资产估值与价值实现。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托高性能计算能力，提供沉浸式数据感知、估值与安全价值实现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解更多关于 Datavault AI 的信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

关于 VerifyU

VerifyU 是全球信赖的身份验证解决方案领先提供商，为学术机构、企业及各类组织提供服务。 VerifyU 利用最先进的技术，提供安全、高效且易于使用的工具，以优化流程、增强信任并确保合规性。 如需进一步了解 VerifyU，请点击此处

关于 Korea Aerospace University

KAU 位于韩国高阳市，在航空航天工程与创新领域成绩卓越。 自 1952 年成立以来，Korea Aerospace University (KAU) 一直致力于培养未来的专家与专业人才，以推动韩国航空航天产业的发展。 KAU 高度重视全球化与新技术教育，旨在让毕业生在航空航天领域具备领先优势。 KAU 毕业生在推动韩国成为全球第六大航空运输市场和主要航天大国方面发挥了重要作用，其中包括成功研发 NARO 火箭。

KAU 的课程涉及多个领域，从飞机/航天器的设计与工程，到飞行、空中交通管制、航空货运物流以及航空公司/机场管理。 KAU 已与 Airbus、Boeing、GE 和 Lockheed Martin 等跨国企业建立了合作伙伴关系，共同开展科研项目和多种合作计划。

随着人工智能、无人机等技术的快速发展，航空航天的未来正发生深远迅速的变革。 KAU 将继续全力以赴，通过提供全面而系统的教育，确保毕业生在航空航天领域保持竞争优势，并拓展他们的见解与思维。

KAU 欢迎所有有志于迎接挑战、投身航空航天产业、开创未来并影响世界的申请者。 如需了解更多信息，请访问：https://kau.ac.kr/english/index/main.php。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(经修订)及其他证券法律所规定的前瞻性陈述。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。 敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。 实际结果可能因各种风险和不确定性而与上述前瞻性陈述存在重大差异，包括但不限于以下因素：我们能否成功利用已获授权和公告的所有知识产权；我们能否利用所收购资产来有效扩大市场份额；能否凭借新闻稿中提及的各项措施开辟新的收入来源；我们当前的流动资金状况，以及为维持持续运营而需获得的额外融资；整体市场、经济及其他环境状况；我们维持持续经营能力的风险；我们能否继续在纳斯达克交易所保持股票上市资格；我们在管理成本和执行经营及预算计划方面的能力；我们实现财务目标的能力；我们的被许可方在多大程度上将我们的技术应用于其产品中（如有）；任何此类实施的时间安排；与技术创新和知识产权相关的风险；以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中更详细披露的其他风险。 本新闻稿中的信息仅截至发布之日，除非法律另有要求，我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因更新其中的任何前瞻性陈述。

