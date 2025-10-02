Datavault AI 與 Korea Aerospace University 簽署諒解備忘錄，推動數碼憑證與航空航天創新的先進發展

比弗頓，俄勒岡州, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通過 IBN 發佈 -- 在 AI 驅動數據可視化、估值及盈利化領域引領在前的 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 今天宣佈與 Korea Aerospace University (KAU) 簽署諒解備忘錄，共同推動航空航天資格憑證方面的教育、研究與全球合作，對韓國乃至全球航空發展意義重大。

韓國高陽市的 KAU 在航空航天工程與創新領域成就斐然。 自 1952 年建校至今，KAU 一直全力培育未來專家及專業人才，促進韓國的航空航天業發展。

根據協議，雙方將開展以下合作：

採用 Datavault AI 的 VerifyU 平台推行韓國首個數碼憑證計劃，包括即時機師身份驗證及多機型模擬器能力評估。 這正好配合行業日益攀升的需求：分析報告顯示 2025 年全球私人航空需求同比激增 3.8%，其中北美地區以 5.2% 增幅引領全球。

共同推進量子超級運算與數碼孿生技術研究，優化航空航天設計，提升飛機管理系統及人機介面功能。

舉辦學術活動，推動與航空航天領軍企業的數據合作，運用 AI 技術透過預測模型及安全驗證精進新世代的數據效能。



此舉延續 Datavault AI 的發展氣勢，包括先前公佈的 1.5 億美元 Scilex 投資項目，用於建立超級電腦以推動獨立數據交易 (IDE)、實物資產 (RWA) 與數碼孿生市場，並在 IBM 合作夥伴的支援下運用 WatsonX 徹底革新下一代數據共享、估值、評分及定價機制，為航空等各行各業開創不可篡改的盈利化資產寶庫。

Datavault AI 的專利平台與 IBM WatsonX 技術完美整合，促進安全可靠的即時數據交換，建構出精準映射實體資產的數碼孿生，達成無懈可擊的武器性能模擬。 美國空軍准將 Heath Collins 強調數碼孿生在高超音速領域發揮的作用時，指出其「極致專注、資源整合、靈活調配及開放運作」，加速國防創新，而現正延伸至民用航空航天領域，實現更安全智能的飛行營運。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 說道：「是次簽約讓 Datavault AI 得以在商用與私人航空蓬勃發展之際，向全球機師帶來方便擴充的可靠憑證服務。」 他補充道：「我們的 VerifyU 策略運用尖端 AI 技術，同步驗證人員資質及機械性能，維持關鍵任務環境中的穩妥運作。」

KAU 校長 Hee-Young Hurr 表示：「與 Datavault AI 合作，讓本校學子為數據驅動的未來作好充分準備，結合量子運算與數碼孿生技術營造安全創新的培訓模式。」

Datavault AI 韓國區總經理 Darrell Jung 指出：「是次與 KAU 攜手，將加快韓國取得航空憑證領域的全球領先地位。 我們很榮幸能與 Sonia、Nate 及 Hee-Young Hurr 校長共同參與這項標誌性合作計劃。 匯聚領導力、卓識遠見與科技實力之下，我們使 Datavault AI 穩居航空航天憑證及創新浪潮中的領導地位。 我們與 KAU 共同建立的發展動力，將超越韓國疆界，震撼全球航空業。」

Datavault AI 市場總監 Sonia Choi 稱：「今次能與 Korea Aerospace University 合作推動此劃時代項目，令我們深感興奮。 是次簽約不僅促進韓國安全數碼憑證及航天科技發展，更彰顯全球協作對塑造未來航空與數碼身份發展的莫大影響力。 匯聚 KAU 的卓越學術實力與 Datavault AI 的專利技術，我們正打造具備全球擴展能力的示範體系。」

簽署儀式已於 2025 年 9 月 29 日在韓國高陽市 KAU 圓滿完成。

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能 (AI) 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

關於 VerifyU

VerifyU 是全球教育機構、企業及組織在身份驗證解決方案業界的領導者，廣受信賴。 憑藉最新技術，VerifyU 打造安全高效、操作簡便的工具，有助簡化流程、加強信任基礎並滿足監管要求。 在此進一步了解 VerifyU。

關於 Korea Aerospace University

KAU 位於韓國高陽市，在航空航天工程與創新領域成就斐然。 自 1952 年建校至今，Korea Aerospace University (KAU) 一直全力培育未來專家及專業人才，促進韓國的航空航天業發展。 KAU 堅持融合全球視野及創新技術於教學之中，讓畢業生保持立足行內的強大競爭力。 KAU 畢業生為推動韓國成為全球第六大航空運輸市場與領先航天大國貢獻良多，當中包括促成 NARO 火箭的成功研發。

KAU 課程橫跨多元領域，包括飛機/太空船設計與工程、空中交通管制、航空貨運物流及航空公司/機場管理。 我們已與 Airbus、Boeing、GE 及 Lockheed Martin 等國際企業建立合作關係，一起開展研究及各種項目。

在人工智能及 UAV 等技術飛快發展推動下，航空航天業界正迅速地深度轉型。 KAU 將持續竭力提供全面的整合式教育，以確保畢業生在行內保持競爭優勢，並開拓視野發展機遇。

KAU 熱烈歡迎所有勇敢邁步向前、挑戰航空航天巔峰、探索未來與全球機遇的有志者。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://kau.ac.kr/english/index/main.php。

前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》（經修訂）及其他證券法律中所界定的「前瞻性陳述」。 「預期」、「將會」、「預計」、「持續」等詞彙及其變化形式與類似未來或條件性表述，均用於識別前瞻性陳述。 此類前瞻性陳述，包括本文中有關我方業務機會與前景、策略、未來收入預期、授權計劃、專利計劃及專利技術的成功執行，均基於估計及假設，儘管我們及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述。 實際結果可能因以下各項風險及不確定性（包括但不限於以下因素）而與前瞻性陳述所示存在重大出入：我們成功運用所有已發出並取得允許通知的知識產權的能力；關於我們能否利用收購所得資產來成功擴大市場份額的風險；我們能夠藉本新聞稿所提及各項專利開闢新收益來源的風險；我們目前的流動性狀況，以及為支援持續營運而獲取額外資金的需要；整體市場、經濟及其他狀況；我們持續經營的能力；我們維持普通股於納斯達克上市的能力；我們控制成本和實行營運及預算計劃的能力；我們達成財務目標的能力；獲授權方將我方技術應用於其產品的程度（如有）；任何此類實施的時間表；技術創新及知識產權的相關風險，以及我們提交予美國證券交易委員會的文件中更詳盡說明的其他風險。 本新聞稿資訊僅截至發佈當日，除法律規定外，我們概無義務基於新資訊、未來事件或其他情況而更新本文所載的前瞻性陳述。

