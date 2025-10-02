URW SE - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 septembre 2025

 | Source: Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE

Paris, le 2 octobre 2025

Informations relatives au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 septembre 2025

        

(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

DateNombre total d’actions composant le capitalNombre total de droits de vote
30/09/2025143 307 562143 307 562

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 716 223 635 euros
Siège social : 7 place du Chancelier
Adenauer – 75016 PARIS
682 024 096 R.C.S. PARIS

