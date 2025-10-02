COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 2 octobre 2025

Très forte hausse de l’EBITDA, génération de cash et baisse de l’endettement au 1er semestre 2025

Perspectives 2025 : poursuite de la croissance, amélioration de la rentabilité opérationnelle et désendettement

WINFARM (code ISIN : FR0014000P11 - mnémonique : ALWF), n°1 français de la vente à distance pour le monde agricole, publie aujourd’hui ses résultats consolidés du 1er semestre 2025.

Le Conseil d’administration du 1er octobre 2025 a arrêté les comptes consolidés clos au 30 juin 2025. Ces comptes ont fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification sont en cours d’établissement.

Données consolidées, normes françaises



non audités, en k€ S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires 74 504 69 976 +6,5% Marge brute 25 012 22 674 +10,3% En % du chiffre d’affaires 33,6% 32,4% +1,2 pt Charges de personnel (10 319) (10 426) -1,0% Charges externes (11 730) (11 959) -1,9% EBITDA 2 433 196 + 2 237 k€ En % du chiffre d’affaires 3,3% 0,3% +3 pts Dotations aux amortissements et provisions (2 749) (2 700) +1,8% Résultat d’exploitation (316) (2 504) + 2 188 k€ Résultat financier (486) (515) +5,6% Résultat exceptionnel - 237 na Impôt sur les bénéfices 77 21 na Quote part des sociétés mises en équivalence 73 63 na Résultat net part du Groupe (653) (2 699) + 2 046 k€

Croissance de +6,5 % du chiffre d’affaires

Au 1er semestre 2025, WINFARM a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 74,5 M€, en progression de +6,5 % par rapport au 1er semestre 2024. Cette dynamique traduit l’efficacité des initiatives commerciales déployées ces derniers mois et confirme l’entrée du Groupe dans un nouveau cycle de croissance durable alimenté par l’ensemble de ses pôles d’activités.

Ainsi sur le semestre, les ventes du pôle AgroFourniture (87% du chiffre d’affaires total) ont généré un chiffre d’affaires de 65,1 M€, en hausse de 3,9% avec une dynamique favorable sur les activités suivantes :

La marque VITAL, pilier historique du Groupe, poursuit sa trajectoire solide (+4,7%), portée par le succès des marques propriétaires du Groupe sur le segment nutrition ;

La marque EQUIDEOS, spécialiste dans l'alimentation et l'équipement du cheval et du cavalier, consolide sa position de leader sur son marché avec une croissance de +7,4% sur la période ;

BTN de Haas, filiale du Groupe aux Pays-Bas, enregistre une forte progression de +17% soutenue par la revalorisation tarifaire intervenue au cours du semestre et l’élargissement des gammes sur des familles de produits stratégiques.





L’activité AgroProduction (11% du chiffre d’affaires), dont les produits sont commercialisés sous la marque Alphatech, a généré un chiffre d’affaires de 8,2 M€ sur le semestre, en hausse de +30% par rapport à la même période en 2024. Cette performance solide s’appuie sur la mise en service, depuis avril 2023, d’une nouvelle ligne de production qui permet au Groupe de répondre à une demande soutenue tout en renforçant sa compétitivité prix-volume. L’essor de la marque Alphatech sur le marché APAC, cible géographique prioritaire sur laquelle le Groupe vient d’ouvrir une filiale, illustre l’un de ses principaux succès commerciaux du semestre avec une croissance de plus de 40% de son chiffre d’affaires.

Les « autres activités » réunissant l’AgroConseil (commercialisée sous la marque Agritech) et l’AgroInnovation (commercialisée par la ferme pilote de Bel-Orient), affichent également une progression.

Enfin, les actions commerciales concernant Au Pré !, filiale de WINFARM, première marque ancrée dans les territoires, proposant une gamme complète de produits laitiers savoureux, simples et sains à la fois sont à l’origine d’une bonne dynamique commerciale avec de nouvelles signatures en GMS. Au second semestre, le Groupe intensifiera ses efforts sur le segment de la RHF (cantines collectives, établissements médico-sociaux, EHPAD…) avec pour objectif de consolider sa présence et de sécuriser des volumes additionnels.

Forte amélioration de la marge brute et de l’EBITDA

Dans le cadre des actions de relance commerciales menées par le Groupe au cours du 1er semestre, WINFARM a procédé à un pilotage fin de ses prix de vente et d’achat. Cette gestion quotidienne est à l’origine de la progression de la marge brute qui ressort à 33,6% du chiffre d’affaires semestriel, proche des records historiques du Groupe (contre 32,4% sur le 1er semestre 2024). Le pricing power du Groupe associé à une hausse des volumes vendus a ainsi porté la croissance de la période.

En parallèle, le Groupe s’est également engagé dans une politique d’encadrement de sa structure de charges, initiée en 2024 menant notamment à des économies d’échelle sur les frais de transport (revente de la flotte de camions détenus en propre pour un montant estimé de 1,2 M€ désormais exploités via un financement par crédit-bail) et la logistique (nombre d’entrepôts Kabelis). WINFARM a réduit sa masse salariale (-1,0%) avec pour rappel une réduction de 10 ETP par rapport au 30 juin 2024.

En conséquence, l’EBITDA ressort à 2,4 M€, contre 0,2 M€ au premier semestre 2024.

La forte progression de la rentabilité opérationnelle reste toutefois limitée par le décollage plus lent qu’attendu d’Au Pré !, le collectif d’artisans laitier, filiale du Groupe. En dépit des bonnes performances commerciales sur la période avec plus de 30 nouvelles enseignes commerciales grand public distribuant les produits du Groupe, portant à plus de 60 le nombre de points de vente, le Groupe reste toujours en attente de contrats structurants auprès d’enseignes de restauration collective.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation ressort à (0,3) M€ contre (2,5) M€ au premier semestre 2024.

La perte nette du semestre se réduit fortement à -0,7 M€ contre -2,7 M€ au premier semestre 2024.

Génération de cash, réduction du BFR et désendettement

Au 30 juin 2025, les capitaux propres du Groupe s’établissent à 15,5 M€ contre 16,2 M€ au 30 juin 2024.

La marge brute d’autofinancement s’élève à 2,1 M€, représentant 2,8 % du chiffre d’affaires.

Sur la période, WINFARM a généré des flux de trésorerie issue de l’activité de 2,4 M€, affichant une nette progression de 2,5 M€ par rapport au premier semestre 2024.

Le BFR qui s’est réduit de 300 K€ notamment associé à une baisse des stocks à hauteur de 1,5 M€ par rapport au 30 juin 2024.

La trésorerie disponible s’élève au 30 juin 2025 à 1,5 M€ contre 2,8 M€ au 31 décembre 2024.

Enfin l’endettement financier s’est réduit de 35,5 M€ au 31 décembre 2024 à 32,3 M€ au 30 juin 2025 (dont 27,7 M€ de dettes bancaires à moyen terme) illustrant la poursuite d’un cycle de désendettement du Groupe.

En 2025, WINFARM confirme le cap d’une croissance rentable, portée par l’amélioration continue de la rentabilité opérationnelle et la réduction progressive de l’endettement

Les priorités stratégiques se concentreront sur les activités à plus forte valeur ajoutée :

Capitaliser sur la performance commerciale de la gamme propriétaire Vital Concept, en France comme aux Pays-Bas ;

Améliorer la rentabilité de l'activité « Kabelis » dans un contexte de ralentissement des dépenses des collectivités et organismes publics soumis à des contraintes budgétaires ;

Poursuivre la croissance d'Alphatech, tout en intégrant l’effet de base exigeant lié aux performances exceptionnelles enregistrée en 2024.





Cette trajectoire de croissance s’appuiera sur la poursuite des mesures d’optimisation des coûts, de la stricte discipline d’investissements et d’une gestion rigoureuse du BFR avec pour objectif une réduction progressive de l’endettement.

Dans ce cadre, le Groupe anticipe pour l’exercice 2025 une amélioration de son EBITDA par rapport à 2024.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires du 3è trimestre 2025, le 5 novembre 2025, après clôture de bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en Belgique et aux Pays-Bas.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com

