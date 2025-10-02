GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - Septembre 2025

Raison sociale de l'émetteur :
BNP PARIBAS - SA au capital de 2.261.621.342 euros
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris
Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par
l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers
|Date
|Nombre d'actions composant le capital
|Nombre total de droits de vote
|30 septembre 2025
|1 130 810 671
|1 130 810 671
Pièce jointe