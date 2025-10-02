GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vote - Septembre 2025

 | Source: BNP Paribas SA BNP Paribas SA


Raison sociale de l'émetteur :
BNP PARIBAS - SA au capital de 2.261.621.342 euros

Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris

Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par
l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers 


       
       
       
 Date Nombre d'actions composant le capital    Nombre total de droits de vote 
 
 
       
30 septembre 20251 130 810 6711 130 810 671 
       
       

Pièce jointe


Attachments

2025.09_DDV_mensuelle_BNP_PARIBAS

Recommended Reading