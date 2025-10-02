COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Voisins Le Bretonneux, le 02 Octobre 2025

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT SEMESTRIEL 2025

___________________________________________________________________

OREGE annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport semestriel 2025.

Ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.orege.com, sur l'onglet "INVESTISSEUR/COMMUNICATION FINANCIERE".

Orège est cotée sur le Marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN FR0010609206 - OREGE.

http://www.orege.com

Contact Orège : Information financière – Marine Leonelli

marine.leonelli@orege.com - mob : +33 6 07 14 13 50

Pièce jointe