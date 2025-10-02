Mohawk Industries, Inc. le invita a unirse a la teleconferencia sobre sus resultados del tercer trimestre

CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En colaboración con Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK), le invitamos a escuchar la conferencia telefónica que se retransmitirá en directo el viernes, 24 de octubre de 2025, a las 11:00 h ET. En ella, se comentarán los resultados del tercer trimestre de 2025, que se publicarán el jueves, 23 de octubre de 2025.

Evento: Teleconferencia sobre los resultados del tercer trimestre de Mohawk Industries Fecha: 24 de octubre de 2025

11:00 h ET Lugar: www.mohawkind.com

Seleccione la pestaña «Inversores» Medio: Retransmisión en directo a través de Internet. Inicie sesión en ir.mohawkind.com/investor-overview Regístrese para asistir a la teleconferencia en https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c Teleconferencia en directo: Marcar el 1-833-630-1962 (EE. UU./Canadá) Marcar el 1-412-317-1843 (internacional)

Para aquellas personas que no puedan asistir a la hora indicada, la teleconferencia quedará disponible para su reproducción hasta el 21 de noviembre de 2025. Para ello, marque el 1‑877‑344‑7529 (EE. UU./Canadá) o el 1-412-317-0088 (internacional) e introduzca el siguiente código de acceso a la reproducción: 9747441. La conferencia se archivará y estará disponible para su reproducción por un plazo de un año en la pestaña «Inversores» de mohawkind.com.

ACERCA DE MOHAWK

Mohawk Industries es el fabricante líder mundial de suelos y crea productos que realzan espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados de forma vertical de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la fabricación de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados, de madera, de piedra y de vinilo. Hemos liderado la innovación del sector con productos y tecnologías que hacen que nuestras marcas se diferencien en el mercado y satisfagan todos los requisitos de remodelación y nueva construcción. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. En las dos últimas décadas, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de moquetas estadounidense a convertirse en la mayor empresa de suelos del mundo, con presencia en Norteamérica, Europa, Sudamérica, Oceanía y Asia.

Contacto:

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, director financiero

706-624-2239