Mohawk Industries, Inc. vous invite à rejoindre sa conférence téléphonique consacrée à ses résultats du troisième trimestre

CALHOUN, Géorgie, 02 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à la publication du communiqué de presse relatif aux résultats de Mohawk Industries (NYSE : MHK) pour le troisième trimestre 2025, prévue le jeudi 23 octobre 2025, vous êtes invité(e) à sa conférence téléphonique, qui aura lieu le vendredi 24 octobre 2025, à 11 h, heure de l’Est.

Sujet : Conférence téléphonique consacrée aux résultats de Mohawk Industries pour le troisième trimestre Quand : 24 octobre 2025

à 11 h (heure de l’Est) Où : www.mohawkind.com

Sélectionnez l’onglet « Investisseurs » Comment : En direct sur Internet — Connectez-vous à l’adresse suivante : ir.mohawkind.com/investor-overview Inscrivez-vous pour assister à la conférence téléphonique à l’adresse suivante : https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c En direct par téléphone : Composez le 1-833-630-1962 depuis les États-Unis et/ou le Canada Composez le 1-412-317-1843 pour les appels internationaux

Pour les personnes qui ne pourront pas la suivre à l’heure indiquée, la conférence téléphonique restera disponible en rediffusion jusqu’au 21 novembre 2025, en composant le 1-877-344-7529 depuis les États-Unis et/ou le Canada ou le 1-412-317-0088 pour les appels internationaux et en saisissant le code d’accès suivant : 9747441. La conférence sera archivée et disponible en replay pendant un an sous l’onglet « Investisseurs » du site mohawkind.com.

À PROPOS DE MOHAWK

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol et est spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux dans le monde entier. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk lui confèrent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux de céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L’innovation révolutionnaire que nous apportons à notre secteur nous conduit à la réalisation de produits et au développement de technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin et Vitromex. Au cours de ces vingt dernières années, Mohawk a fait l’objet d’une véritable transformation, passant de producteur de tapis américain à principale entreprise de revêtements de sol au monde, et exerce aujourd’hui ses activités en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud, en Océanie et en Asie.

Contact :

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk, Directeur financier

706-624-2239