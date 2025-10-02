Mohawk Industries, Inc. vi invita a partecipare alla conference call sui risultati del terzo trimestre

CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione della presentazione degli utili del terzo trimestre 2025, che avrà luogo giovedì 23 ottobre 2025, Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) invita ad ascoltare la conference call che sarà trasmessa in diretta venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 11:00 ET.

Cosa: Conference call sui risultati del terzo trimestre di Mohawk Industries Quando: 24 ottobre 2025

11:00 ET Dove: www.mohawkind.com

Selezionare scheda “Investors” Come: In diretta via Internet: accedere a ir.mohawkind.com/investor-overview Iscriversi alla conference call all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c Conference call in diretta: Chiamare il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada) Chiamare il numero 1-412-317-1843 (resto del mondo)

Per coloro che non potranno partecipare all’orario stabilito, la conference call rimarrà disponibile in replica fino al 21 novembre 2025, chiamando il numero 1-877-344-7529 (Stati Uniti/Canada) o 1‑412-317-0088 (resto del mondo) e inserendo il codice di accesso alla riproduzione 9747441. La call verrà archiviata e sarà disponibile in replica nella scheda “Investors” del sito mohawkind.com per un anno.

INFORMAZIONI SU MOHAWK

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono fra i più noti del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultimi vent’anni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività in Nord America, Europa, Sud America, Oceania e Asia.

